Автотрассы становятся лучше

Новые трассы будут с разметкой, современными дорожными знаками, подсветкой. Фото: Администрация Херсонской области

Еще год назад о хороших дорогах в Херсонской области можно было только мечтать. Местные жители уже даже не тешили себя надеждами об улучшении и ремонте, так как понимали: украинским властям нет дела до обычных людей. С приходом России в регионе поменялось абсолютно все. Херсонцы почувствовали положительные изменения не только в качестве жизни, но и во внешнем облике территории.

- Много лет подряд мы жили так, будто нас не существует. Никому не было дела до нас и наших дорог, поэтому сейчас мы безумно рады тому, что на нашей родной территории происходят такие замечательные изменения. Это значительно улучшает качество жизни, - делится впечатлениями Мария из Геническа.

Несколько месяцев подряд министерство транспорта Херсонской области совместно с «Херсон Автодор» продолжает ремонтировать покрытие трасс. На сегодняшний день все силы брошены на работы на трассе Геническ - Стрелковое.

- Дорога находится в ненормативном состоянии, и мы сейчас пытаемся ее привести в норму, временно заделав ямочным ремонтом асфальто-бетонное покрытие, - отметил ведущий инженер отдела содержания автомобильных дорог ГБУ Херсонской области «Херсон Автодор» Алексей Забелин.

Эта дорога имеет особое значение для всех херсонцев, так как по ней, кроме обычных автомобилей, каждый день ездят школьные автобусы и кареты скорой медицинской помощи. Благодаря ремонту и укреплению дорожного полотна на трассе предотвратят возможные ДТП.

- К сожалению, почти на все наши дороги без слез и боли не взглянешь. Они в ужасном состоянии, прошлые власти даже денег не выделяли на их ремонт. По некоторым трассам сложно не то что на машине проехать, даже пешком пройти невозможно. Все настолько разбито, кошмар. Очень благодарны России за то, что не бросает нас и делает нашу жизнь лучше во всех смыслах, - благодарит херсонец Владимир.

Усердный ремонт на дорогах Херсонской области продолжается уже не первый месяц. По словам заместителя главы администрации Херсона Игоря Семенчева, до конца 2023 года планируется положить 470 тысяч квадратных метров нового дорожного покрытия со всеми соответствующими нюансами: разметка, современные знаки, подвеска и прочее.

КСТАТИ

В области в скором времени закончат ремонт на трассах Херсон - Мелитополь, Херсон - Армянск для того, чтобы люди могли спокойно перемещаться по главным транспортным артериям, которые соединяют освобожденные территории Херсонской области и материковую Россию.