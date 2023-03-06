Российский паспорт нужен всем

Пути-дороги Павла Данилова из поселка Лазурное не были легкими. Во время Великой Отечественной войны он служил на кораблях, которые обезвреживали мины. Сначала ходил по Черному морю, а после празднования Победы в мае 1945 года, его, опытного помощника боцмана, отправили к берегам Японии. Вернувшись домой, Павел Васильевич работал комбайнером, токарем, плотником и столяром - в его руках любое дело спорилось. Мирная жизнь шла своим чередом: растил детей, потом опекал внуков и правнуков. 104-й год пошел неунывающему и энергичному мужчине.

- Отец всегда был защитником для нас, он - воин, и всегда чувствовал себя таким, поэтому сам вызвался сходить и отнести заявление на получение российского гражданства. Очень хотел. Хоть ноги его и не слушают и плохо видит, но память и мышление лучше, чем у молодых, - рассказала дочь ветерана Людмила Павловна, которая заботится об отце.

Павел Данилов.

После того как в администрации Скадовского района узнали о желании Павла Васильевича получить новый паспорт, за ним прислали машину, отвезли в поселковую администрацию. Почетный пенсионер лично оформил необходимые документы. Кроме того, ему провели упрощенную процедуру без дополнительных проверок.

- Я не переживаю. Не надо волноваться. Все будет у нас хорошо, потому что мы с Россией. Я очень рад, - признается Павел Данилов. - Одно горько, что я воевал, бил фашистов, а теперь опять они пришли к нам, совсем рядом оказались.

Через несколько недель Павел Васильевич получит новенький паспорт. Теперь ему не придется ехать за ним самостоятельно. Документ доставят на дом. Местная администрация взяла шефство над семьей ветерана.

Какие документы взять с собой

Для подачи заявления на выдачу или замену паспорта необходимо пройти дактилоскопию и сфотографироваться. Кроме того, нужно предоставить:

две личные фотографии размером 35 х 45 мм;

свидетельство о рождении;

один из документов, удостоверяющих личность и гражданство, со сведениями о регистрации до 30 сентября 2022 года по месту жительства на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей;

паспорт гражданина Украины;

ID-карта;

паспорт гражданина СССР образца 1974 года;

вид на жительство лица без гражданства на территории Украины;

временное удостоверение личности лица без гражданства;

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.

Адреса для оформления

В Херсонской области выдано почти 50 тысяч российских паспортов. Пункты приема документов работают в каждом крупном населенном пункте.

г. Геническ, ул. Мира, 41, тел.: +79900587973;

г. Геническ, ул. Центральная, 3, тел.: +79900858814;

г. Геническ, ул. Центральная, 4,

тел.: +79901014228 - Херсон;

тел.: +79900318408 - Новая Каховка;

г. Скадовск, ул. Гагарина, 62, тел.: +79900510909;

пгт Чаплинка, ул. Парковая, 30А, тел.: +79900908539;

пгт Новая Маячка, ул. Соборная, 123, тел.: +79902120928;

пгт Новотроицкое, ул. Соборная, 88, тел.: +79900180582;

пгт Каланчак, ул. Херсонская, 20А, тел.: +79901223095;

пгт Железный Порт, ул. Школьная, 45, тел.: +79900052562;

пгт Нижние Серогозы, ул. Высочина, 23, тел.: +79902042405;

пгт Виноградово, ул. Поповича, 4А, тел.: +79902121138;

Каховский район, с. Красный Перекоп, ул. Мира, 12;

пгт Ивановка, ул. Соборная, 7, тел.: +79901381749.

Часы работы

Документы принимаются ежедневно с 8.00 до 17.00. Выходной день - воскресенье. Проконсультироваться можно по телефону: +7 990 236 40 63.Когда можно получить

Документы после подачи отправляются на рассмотрение в Управление по вопросам гражданства МВД РФ по Республике Крым. Там паспорт гражданина РФ оформляется в течение 10 суток, после чего направляется в место подачи заявления.

Особенности

В случае отказа заявителя принимать присягу гражданина РФ паспорт ему не выдается. Дополнительную информацию можно узнать по телефону горячей линии: +79900587973.