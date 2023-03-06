Наши герои!

Фотовыставки «Мой герой» открылась в Запорожской области в День защитников Отечества.

ИХ СМЕЛОСТЬ, СТОЙКОСТЬ И РЕШИТЕЛЬНОСТЬ НЕОЦЕНИМЫ

Посмотрите в эти глаза! В них мудрость, опыт, стойкость и немного усталости. Это взгляд Героев Специальной военной операции. Они смотрят на нас с фотовыставки «Мой герой», которая впервые открылась в Запорожской области в День защитников Отечества.

Экспозиция организована на базе Министерства по молодежной политике и МГУ имени А. С. Макаренко. Инициаторами выступили волонтеры регионального штаба #МыВместе.

- В этот праздничный день для всей России, хочется показать лица наших Героев, наших защитников! Их смелость, стойкость и решительность неоценимы для всего нашего народа! Хочу выразить слова благодарности нашим бойцам! Их подвиги - пример для подрастающего поколения! Наши мужчины - наш крепкий тыл, - рассказала о задаче фотовыставки руководитель #МыВместе Кристина Параскан.

Первыми выставку посмотрели студенты Мелитопольского государственного университета им. А. С. Макаренко факультета естественных наук и гуманитарно - педагогического образования. Они пришли в рамках марафона добрых дел.

- В университете мы собираем гуманитарную помощь, приезжаем к семьям, которые нуждаются в помощи. Поэтому нам важно увидеть портреты тех, кто сейчас нас защищает, - поделилась впечатлениями волонтер.

Это не единственная выставка, которую сделали в университете. Студенты факультета управления, экономики и права нарисовали плакаты, посвященные Дню защитника Отечества. В них есть обращение к бойцам, слова поддержки и теплые поздравления с праздником. Работы развесили в холле 2-го корпуса Мелитопольского госуниверситета.

ОТ МАЙДАНА ДО ПОБЕДЫ

В Мелитопольском краеведческом музее открылась выставка «От Майдана до Победы». Здесь можно увидеть историю развала государства Украина, ее отказ от настоящей истории.

На выставке представлены осколки памятника Ленину, который был разрушен еще во время беспорядков на майдане и артефакты новейшей истории. Среди экспонатов - ручка, которой был подписан исторический документ о вхождении Запорожской области в состав России.

- Какие события предшествовали началу Специальной военной операции, как в Киеве набирали силу неонацисты, какие усилия приходится прикладывать России, чтобы вновь навести порядок - обо всем этом можно узнать, ознакомившись с экспозицией, - отмечают сотрудники музея.

- Я не думала, что увижу столько оружия. От рассказа экскурсовода у меня даже мурашки пошли. Есть, над чем поразмыслить, - говорит посетительница выставки, школьница Ангелина.

В дальнейшем выставка будет работать на постоянной основе, пополняясь новыми экспонатами.

Посетить выставку все желающие могут ежедневно с 9.00 до 16.00, кроме понедельника. Адрес: г. Мелитополь, ул. М. Грушевского, 18. Вход свободный