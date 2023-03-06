Этот танк освобождал Запорожье от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной Войны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сохранение исторической памяти - это тот вклад, который требуется делать сегодня и каждый день, чтобы в нашем завтра не было подмен понятий и никто не усомнился в подвиге дедов и прадедов, защищавших нашу землю от немецко-фашистских захватчиков. А впоследствии никто не усомнился в подвиге тех, кто защищает жителей новых российских регионов от киевского режима.

Поэтому столь важна была рабочая встреча временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого с заместителем председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николаем Овсиенко и официальным представителем общества в Новороссии Вадимом Лобиным.

БЛАГОУСТРОИТЬ ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ

Этот танк освобождал Запорожье от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной Войны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе встречи участники обсудили планы по учреждению регионального отделения общества в Запорожской области и проекты, которые могут быть здесь реализованы и, в частности, в Мелитополе.

Напомним, 15 ноября 2022 года Указом президента Владимира Путина Мелитополю присвоено почетное звание «Город воинской славы».

- В первую очередь будет рассмотрен вопрос комплексного благоустройства площади Победы, где должен быть памятник-стела «Мелитополь - город воинской славы», - отметил Евгений Витальевич. - Со своей стороны инициировал рассмотрение вопроса о реставрации танка Т-70, установленного на постаменте у Братского кладбища.

Сами жители Запорожской области не раз обращались к главе региона с предложением рассмотреть возможность восстановления боевой машины, которая участвовала в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной, чтобы танк своим ходом мог проехать по городу в восьмидесятую годовщину освобождения Мелитополя и Мелитопольского района.

- Уверен, что работа Российского военно-исторического общества на территории Запорожской области вносит весомый вклад в преемственность и сохранение нашей великой истории победителей, - заметил врио главы региона.

НОВЫЙ ПАМЯТНИК

В рамках выездного совещания заместитель председателя РВИО и глава администрации Мелитополя Галина Данильченко также посетили памятник легендарному разведчику и борцу с украинским национализмом - Павлу Судоплатову.

- Площадь Победы и памятник Павлу Судоплатову - знаковые для мелитопольцев места, которые хранят в себе нашу историческую память и имена истинных героев, - заметила Галина Данильченко. - Рада, что в городе начнет работу Российское военно-историческое общество, которое внесет существенный вклад в развитие патриотизма и увековечивание нашей истинной истории, которую мы так трепетно храним.

Памятник Судоплатову был открыт РВИО совместно с властями Мелитополя 7 июля прошлого года, к 115-летию героического разведчика, который родился в Мелитополе в 1907 году. Уменьшенную копию памятника Павлу Судоплатову Николай Овсиенко передал Евгению Балицкому для размещения в одном из музеев.

СПРАВКА «КП»

Танк Т-70 был разработан в конструкторском бюро Горьковского автомобильного завода и предназначался для замены легкого танка Т-60. В январе 1942-го после показа первого опытного образца И. В. Сталину танк приняли на вооружение Красной Армии. С марта на ГАЗе началось его серийное производство. Корпуса танков поставлял Муромский паровозостроительный завод.

По окончании наступательной операции на орловско-белгородском направлении в июле-августе 1943 года, в сентябре генерал-лейтенант танковых войск Богданов докладывал в ГАБТУ Красной Армии: «Танк Т-70 ввиду своей высокой подвижности как нельзя лучше соответствует задаче преследования отступающего противника...

В отличие от Т-34 и КВ танк указанного типа обладает малой шумностью (звук танка не превышает звука автомобиля) даже в движении на самых высоких оборотах, что вкупе с малыми размерами самого танка позволяет подразделениям на Т-70 подбираться практически вплотную к противнику, не вызывая у него преждевременной паники...

Если немецкие артиллеристы могут вести огонь по танку Т-34 с расстояния 800 - 1200 метров, то малые размеры Т-70 на местности снижают эту дистанцию до 500 - 600 метров. Малый вес танка облегчает его транспортирование как к линии фронта, так и во время эвакуации подбитых танков в тыл».