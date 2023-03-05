В Херсонской области продолжаются профосмотры детей

С 16 января медицинское обследование прошли почти шесть тысяч детей и подростков.

С приходом России жители Херсонской области наконец почувствовали на себе заботу государства, о которой при киевском режиме они только слышали. Им платят достойную зарплату, дают новые возможности и предоставляют бесплатную медицину. Так, с прошлого года 10,5 тысячи детей прошли медицинские профосмотры.

Как сообщил глава министерства здравоохранения Херсонщины Вадим Ильмиев, в новом году - с 16 января - медицинское обследование, которое проводят российские врачи, прошли почти шесть тысяч детей.

- А всего с момента начала проведения профосмотров врачи осмотрели 10 530 детей детсадовского и школьного возраста, - уточнил министр.

Ребят обследуют педиатры, офтальмологи, хирурги, психологи, неврологи, психиатры, гастроэнтерологи, урологи и гинекологи. Для этого в Херсонщину специально прибыли 23 выездных врача из самых разных уголков России. Желание помочь было настолько сильным, что медиков не испугало ни расстояние, ни долгое отсутствие дома, ни сложная ситуация в регионе.

- Проверять здоровье - дело важное. Да и в целом следить за ним нужно. Но при Украине мы не могли провериться или пройти какой-то осмотр, сдать анализы - все было дорого и недоступно для обычных людей. Сейчас же все бесплатно. Я со своей дочкой прошла плановый профосмотр, очень довольна, что появилась такая возможность, - рассказывает «КП» Екатерина из Каховки.

- Благодаря осмотрам мы смогли выявить небольшие проблемы со здоровьем у моих детей. Несколько лет мучились с симптомами, но никак не могли дойти до врача, потому что дорого. Зато российские медики помогли, все проверили и даже лечение нужное прописали. Сейчас с детьми все отлично, - говорит жительница Геническа Наталья.

Вадим Ильмиев поблагодарил врачей, которые по своему желанию приехали на помощь региону, ведь раньше дети Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР не получали нужной медицинской помощи, а государство почти не уделяло внимание их здоровью.

- При Украине такого никогда не было, - подчеркнул глава минздрава.

Напомним, медобследования проводятся по распоряжению Президента РФ Владимира Путина с согласия родителей или опекунов в новых субъектах Российской Федерации. Детей осматривают выездные бригады. Для этого Херсонщина получила специальные автомобили.

- Это 11 передвижных ФАПов. Машины оборудованы медицинской мебелью: ширмами, кушетками, а также аппаратами для обследования, ультразвуковыми сканерами и ЭКГ-аппаратами. Это позволяет проводить профосмотры детей прямо в школьных кабинетах или спортзалах, - уточнил Вадим Ильмиев.