Год педагога и наставника: как его проведет Херсонская область

В школы региона привезли компьютеры и новое оборудование. Фото: minobrnauki.gov.ru

В феврале проведены методические семинары для учителей биологии, школьных медсестер. А в начале марта начнется обучение для учителей русского языка и литературы на базе Херсонской академии последипломного образования. Раскрыть свои таланты и усовершенствовать навыки педагоги смогут, участвуя в проектах, конкурсах, акциях и челленджах.

Основное нововведение, которое позволит учебным заведениям мягко пройти переходный период - освобождение от аттестации. Такая льгота действует для учреждений, расположенных во всех новых регионах РФ. Образовательные организации смогут работать на основе временного разрешения, выданного Рособрнадзором. Этот документ будет действовать до получения основной лицензии. Крайний срок - 1 января 2026 года.

ЕГЭ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ НЕ БУДЕТ

Выпускникам 9-х и 11-х классов в этом году можно выдохнуть с облегчением. Херсонцев пока обойдут стороной единый и общий госэкзамены.

- Дети получат аттестаты по результатам промежуточной аттестации, сдавать ОГЭ и ЕГЭ не нужно, - пояснил исполняющий обязанности министра образования и науки Херсонской области Алексей Галченков.

ПАТРИОТИЗМ СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ

С 1 сентября прошлого года в общеобразовательных школах еженедельно проходят линейки, перед началом которых выносят российский флаг, а также звучит гимн РФ. Кроме того, классные руководители еженедельно проводят беседы с учениками о важных темах. Например, последние уроки проведены в честь Дня защитника Отечества.

- Сейчас мы активно занимаемся патриотическим воспитанием, открываем кадетские и юнармейские классы. А с 1 сентября следующего учебного года планируем ввести в школах курс военной подготовки, - рассказал о перспективах и. о. главы минобразования региона.

Помимо патриотического воспитания, в школах будут проводить и уроки медиаграмотности. Как отмечает Алексей Галченков, нужно «научить подрастающее поколение отличать ценное от безликого». А чтобы зажечь у школьников интерес к профессии педагога, в течение года будут проходить профориентационные мероприятия.

РЕМОНТ ШКОЛ

В ближайшее время по всей области начнется ремонт школ.

Фронт работ уже запланирован.

- Президент РФ Владимир Путин сообщил, что по программе обновления школ к концу этого года в России будут приведены в порядок почти 3,5 тысячи школьных зданий. В этом году эта программа будет в полной мере разворачиваться и в нашей области. Сметы по первым ремонтам уже составлены, работы начнутся буквально на днях, - заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

РОДИНА ПОЗВАЛА, И Я ПОЕХАЛА

В региональном министерстве образования признают, что пока учителей в школах очень не хватает. На подмогу едут специалисты из других регионов РФ, но все же штат в учебных заведениях не полностью укомплектован.

Галина Авдеева приехала в Херсонскую область из Таганрога. В своем родном городе она была учителем русского языка и литературы, а в Херсонскую область приехала в июле.

Галина Авдеева.

- Я - человек советской эпохи. Раньше говорили: «Родина сказала - надо, комсомол ответил - есть!» Меня позвала Татьяна Александровна Кузьмич (сейчас вице-губернатор Херсонской области. - Ред.). Она попросила помочь в организации системы образования, чтобы ее можно было интегрировать в российские стандарты, - поделилась педагог.

Сейчас Галина Викторовна занимает должность помощника министра образования и науки Херсонской области.

- Мы ездили по области, разъясняли нормативно-правовую базу, рассказывали о федеральных программах, знакомили с учебниками, - отмечает Галина Авдеева.

По ее словам, фронт работы в регионе безграничный. И один из самых важных акцентов сейчас в том числе - идеологическая работа.

- За 30 лет так называемой незалежности система образования приведена в такое состояние, что вы даже представить не можете, на каком уровне все это находится. Был культурный и языковой геноцид. Такие предметы, как история, русский язык, литература просто убиты. Сейчас нужно разрабатывать курс истории родного края, который обязателен. Мы работаем в этом направлении совместно с министерством культуры, будем привлекать оставшихся сотрудников краеведческих музеев, - делится планами помощник министра.

Сейчас в ведомстве также делают все возможное, чтобы привлечь в регион новые кадры.