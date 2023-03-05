Действуем с выдумкой и смекалкой

Беспилотник может многое - и в разведку сходить, и вражескую технику уничтожить. Его эффективность - буквально - в руках оператора.

Российская группировка войск, задействованная в cпециальной военной операции (СВО) продолжает воевать не числом, а умением и техникой. Кому-то, может быть, не хватает ярких рапортов о победах, стремительных рейдов, которые ошеломляют противника и вводят его в состояние ступора, но наша тактика сейчас заключается не в освобождении территорий (что тоже, безусловно, является одной из главных задач) в первоочередном порядке, а в уничтожении боеспособного потенциала ВСУ. При этом населенные пункты на территории бывшей Украины (напомню, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области теперь являются частью Российской Федерации) наши бойцы продолжают освобождать.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА

О том, какой интенсивности идут бои и какие победы ежедневно одерживают Российская армия и отряды добровольцев на практически всех направлениях, становится ясно из данных сводок всего лишь за одни сутки.

На Купянском направлении (Харьковская область Украины и Луганская область РФ) ВСУ потеряли за сутки около 60 военнослужащих, три пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США и польскую САУ «Краб».

На Краснолиманском направлении уничтожены около 180 украинских военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, установка РСЗО «Град», гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

На Донецком направлении уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери ВСУ составили более 90 военнослужащих, 3 танка, 2 БМП, 2 боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица «Мста-Б» и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении уничтожена артиллерийская система М777 производства США и 2 САУ «Гвоздика».

Кроме того, уничтожены 2 склада с боеприпасами, сбиты 3 самолета ВВСУ (МиГ-29, Су-24 и Су-25), 8 БПЛА… и так далее.

Что в итоге? Около 500 боевиков ВСУ больше никого не убьют, три самоходки отправятся в металлолом вместе с 3 танками, 2 БМП, 8 ББМ, 7 гаубицами, две из которых знаменитые американские «Топорики» М777, установкой РСЗО, ну и там остальное по мелочи. Про «Вагнер», разгрызающий «орешек» Бахмута, вообще разговор особый. Самое страшное, чего боятся все в ВСУ, - это попасть в Бахмут.

И так ежедневно, в круглосуточном режиме, притом что подавляюще бОльшая часть авиации ВВСУ уничтожена, а Киев сейчас доскребает остатки и бросает в бой все, что присылают ему западные партнеры-кредиторы.

В УМЕЛЫХ РУКАХ И ЛОПАТА, И РАКЕТЫ ОПАСНЫ

При этом наши воюют с выдумкой, используя не только новые вооружения, которые поступают в зону боевых действий, но и по-новому, используя такие технические возможности и тактические ходы, которые еще несколько месяцев назад были в новинку.

На этот раз по связи из пункта управления выходят на операторов барражирующих боеприпасов «Ланцет».

«Человек с джойстиком, как от игровой приставки, наводит зум камеры на бронемашину. Это вражеский БТР. Он заезжает в лес, думая, что становится невидим для наших дронов. Но с пункта управления отчетливо видно, как «коробочку» покидают два человека, их встречает третий и, выдерживая дистанцию, они дружно куда-то шагают по снегу. Беспилотник ведет их в течение 10 минут, пока они не «приводят» нашего оператора к скрытому опорному пункту, вырытому в чаще и тщательно замаскированному, - это фрагмент репортажа нашего военного спецкора Александра Коца с линии фронта. - Сначала на позиции противника вылетает пять реактивных снарядов. После корректировки - еще пять. За ними пошли еще десять, погрузив опорник в черный дым, после которого движение в лесу не отмечено. БТР успел куда-то уехать, зато операторы находят новую цель - артиллерийское орудие, похожее на американскую гаубицу М777. На этот раз по связи из пункта управления выходят на операторов барражирующих боеприпасов «Ланцет», которые базируются в нескольких километрах отсюда. Спустя минуты на пункте управления уже есть кадры поражения, снятые дроном-камикадзе».

Спустя минуты на пункте управления уже есть кадры поражения, снятые дроном-камикадзе».

«Так в идеале и должен выглядеть РУК - разведывательно-ударный контур. Когда и управление, и артиллерия, и беспилотники, и штурмовые отряды разных подразделений работают, как единый организм», - заключает коллега.

И именно так наши сейчас там и работают. Только за февраль и только под Кременной, откуда вел свой репортаж военкор «Комсомолки» Александр Коц, наши БПЛА «Ланцет» уничтожили 40 артиллерийских установок ВСУ.

А «МТЛБ-камикадзе»? Наши бойцы загрузили под завязку ФАБ-500 и взрывчаткой от «Змея Горыныча» старую «мотолыгу», направив ее на позиции вэсэушников, а когда тягач заехал в их расположение, дистанционно подорвали машину. По сведениям «с той стороны», это «ноу-хау» обошлось вэсэушникам примерно в 60 уничтоженных наших врагов.

«МТЛБ-камикадзе».

Но есть и новинки у российских войск среди неприятных сюрпризов для ВСУ. Так, в войска поступают новые снайперские винтовки, антидроновые «ружья», в концерне «Калашников» заявили, что на основе рекомендаций бойцов совершенствуют АК-12 и ведется работа по наращиванию мощности боевой части беспилотников «Ланцет» и «Куб», которые уже зарекомендовали себя только с хорошей стороны. А когда на «той стороне» в боевых порядках появятся так широко разрекламированные «Леопарды» и «Абрамсы» (последние, как утверждают в США, вряд ли это сделают до конца года), то их встретят хорошо подготовленные подразделения ПТУР и даже гранатометчиков, которые уже сейчас специально изучают уязвимые места этой техники.

Не зря в западных СМИ в последнее время появляется все больше упаднических и даже панических выступлений о судьбе ВСУ и Украины. Причем в тех самых, где на протяжении почти года праздновали «успехи» ВСУ и утверждали безальтернативность победы Киева, сейчас не стесняются утверждать: «Украинской победы не существует». И в этом они правы.