День родного языка

Впервые за долгие годы в Запорожской области отметили День родного русского языка. Среди прочих, без праздника не остались и воспитанники центра социально-психологической реабилитации детей в Мелитополе. Ребята готовились к этому дню заранее - учили стихотворения, ставили танцы и даже нашли в закромах русские народные костюмы.

- К празднику и концерту наши воспитанники готовились вместе с музыкальным руководителем и воспитателем Владимиром Лавреновым. Он в прошлом учитель русского языка и литературы, поэтому легко смог настроить ребят на нужный лад. Они подготовили танцевальные номера, выучили песни, стихотворения Пушкина. Четверо ребят стали ведущими, - рассказали «Комсомолке» сотрудники центра.

К слову, выбрать ведущих оказалось непросто. Многие из ребят попали в центр реабилитации из неблагополучных семей. Кто-то в школу вовсе не ходил, а кто-то ходил в ту, где русский язык был под запретом. Сейчас вместе с воспитателями они стараются восполнить пробелы в знаниях.

- Таким деткам читать очень тяжело. У некоторых сильный говор, а тут нужно еще и наизусть рассказать произведение, но они стараются. Мы научили уже детей читать, выучили буквы. Мы рассказываем им, как важно читать русскую классику. Мы теперь россияне, должны ее знать, - отмечает директор центра Ирина Юшко.

Сотрудники центра ставили перед собой цель не просто познакомить детей с новым для них праздником, но и с помощью игр развить в них интерес к языку. Это поможет им почувствовать свою принадлежность к русской культуре.

- Мы ставили перед собой задачу с помощью праздника развить в детях интерес к учебе, повысить грамотность, расширить кругозор, развить речь, память, мышление и раскрыть таланты, - говорит директор центра.

С задачей справились. По крайней мере сами дети остались довольны праздником. Под веселые русские народные песни девочки хохотали в красивых платьях с узорами, а мальчики плясали вприсядку.

- Было весело. Я очень просила, чтобы меня взяли ведущей на праздник. Я читала текст про русский язык, про слово. Еще танец подготовила. Всего нас участвовало 15 человек, остальные были зрителями, - рассказала «Комсомолке» 17-летняя воспитанница центра Анна Бинковская.

Сотрудники центра уже включили День родного языка в календарь мероприятий на следующий год. Они надеются, что уже через пару лет праздник из нового и незнакомого превратится в любимый. Шаг к этому ребята уже сделали.

А В ЭТО ВРЕМЯ

16 февраля Госдума приняла закон о чистоте русского языка. Он должен помочь защитить родной язык от лишних заимствований и использования иностранных слов. По мнению авторов закона, это поможет повысить общий уровень грамотности россиян, а также корректность использования государственного языка. Все вместе это должно помочь сохранить богатое культурное наследие.