Год педагога и наставника

В Запорожской области перешли на российские стандарты обучения. Фото: Телеграм-канал Образование Запорожской области

Этот год Президент РФ Владимир Путин объявил Годом педагога и наставника. Особый статус и крайняя важность выполняемых учителями задач всегда признавались и признаются в России, а вопросы получения образования никогда не выходят из числа приоритетных. Тем не менее Год педагога - еще один повод поблагодарить преподавателей. Также это время новых возможностей: профессионального развития, расширения круга интересов, знакомства с новыми практиками и коллегами из других регионов. В Запорожской области 2023 год для педагогов будет очень насыщенным. Запланирован большой список мероприятий: педагогические семинары, спортивные фестивали, исторические форумы и литературные вечера.

ВРЕМЕНИ НА СКУКУ НЕ ОСТАНЕТСЯ

В ближайшее время в регионе пройдет педагогический семинар «Практическая деятельность ведущих специалистов Запорожской области», его цель - обмен опытом. Следом намечен спортивный фестиваль по силовым видам спорта.

В министерстве образования региона пояснили, что задача состязания - пропаганда здорового образа жизни, вовлечение жителей области в активные занятия физической культурой и спортом.

Март также будет насыщен событиями. В регионе пройдет День поэзии для учеников. Преподаватели помогут ребятам открыть творческие способности в области литературы. Следом стартует конкурс видеороликов «Каменная могила - достояние человечества». Его задачи - развить интерес к культурно-познавательной и краеведческой деятельности среди обучающихся.

В апреле пройдет конкурс работ «О любимом учителе хочу сказать».

В мае стартует региональный фестиваль педагогического мастерства молодых специалистов образовательных учреждений.

Также весной запланирован выход в свет сборника стихотворений учителей нового региона страны. В мае, сразу после онлайн-конференции, посвященной Дню славянской письменности, состоится областной конкурс «Учитель года».

После летних каникул скучать также не придется. В сентябре в регионе стартует спартакиада для школьников, после которой пройдет конкурс эссе «Моему учителю посвящается».

В октябре педагогический опыт лучших учителей области будет обобщен в электронном сборнике научных статей «Ключевые методики работы педагогов Запорожской области».

В декабре будут подведены итоги Года педагога и наставника. Лучшие учителя региона получат награды, также станет известно имя учителя года.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ

Сегодня во всех сферах жизни, в том числе и в образовании, переходят на российские стандарты. Учителям Запорожской области справиться с этим помогают их коллеги из других регионов страны.

Так, 14 учителей из Дагестана приехали работать в Мелитополь. Дома у них остались семьи и ученики, но педагоги решили, что детям Запорожской области их знания сейчас нужнее.

Дети сразу полюбили и приняли в свою школьную семью новых учителей, а они, в свою очередь, нашли подход к каждому ребенку.

Заира Пахрудинова.

Заира Пахрудинова - одна из тех, кто переехал в Мелитополь. Дома у нее - два сына и дочь. Отпускать маму ребята не хотели. Но Заира была полна решимости приехать в Запорожскую область.

Учителя из Дагестана говорят, что мальчишки и девчонки из Запорожской области ничем не отличаются от учеников в Махачкале.

- Детям очень интересно заниматься. Мне с ними повезло, они любознательные, позитивные. А еще постоянно расспрашивают меня о том, какие традиции в Дагестане, - отмечает Заира Пахрудинова.

Кстати, недавно учительница вместе с учениками из Мелитополя записала видеообращение для школьников, у которых раньше вела русский язык. Ребята из дагестанского села прислали в ответ свой ролик. На видео они пригласили ребят в Дагестан и передали пламенный привет классному руководителю Заире Магомедовне.

ГОВОРИТЬ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ С ДЕТЬМИ

Как рассказали в пресс-службе областного министерства образования, с этого года в школах региона вводится должность советника директора по воспитательной работе.

Советникам предстоит придумывать культурно-спортивные мероприятия для детей - походы в театры, музеи, спортивные мероприятия, а также организовывать слеты и акции.

- Также новые советники должны стать не просто административными работниками. В идеале они будут разговаривать с детьми на одном языке, вести соцсети, использовать мемы, разбираться в гаджетах и популярных играх, - заключили в минобре.

ВАЖНО

УЧИТЕЛЯ ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ

Все учреждения сферы образования перешли на федеральные стандарты. Чтобы преподаватели качественно обучали детей по новым программам, они повышают свое профессиональное мастерство в разных уголках России. Педагоги проходят соответствующие курсы, организованные Министерством просвещения России. Уже 2800 педагогов из Запорожской области повысили свою квалификацию в Крыму и Ростове-на-Дону.