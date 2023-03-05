В Горловке откроют педагогический университет

Творческие уроки особенно ценны в обучении подрастающего поколения.

ПРИВЛЕЧЬ УЧИТЕЛЕЙ В ШКОЛУ

Впервые в регионе готовятся к фестивалю «Профессия учитель - важная и благородная», форум классных руководителей и спартакиада среди педагогов. Всего запланировано больше ста сорока мероприятий. С 1 сентября в республике начнет свою работу педагогический университет федерального подчинения. Он будет создан на базе Горловского института иностранных языков.

- Это позволит выстроить качественно новую систему непрерывной подготовки педагогических кадров по современным методикам, основанным на лучших традициях отечественной педагогической школы, - заявила на заседание оргкомитета по подготовке и проведению в 2023 году в республике Года педагога и наставника его председатель, вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.

По данным министерства образования и науки ДНР, вузы активно включились в работу по созданию психолого-педагогических классов в школах. Это шанс для детей, у которых есть склонность к профессии педагога, определиться со своим будущим еще в школе и понять, готовы ли они посвятить свою жизнь воспитанию и обучению. Программа предусматривает специальные учебные курсы, а также индивидуальные и групповые занятия.

- На сегодня уже организована работа тридцати двух таких классов, что позволяет нам фактически со школьной скамьи готовить будущих педагогов, - уточнила председатель оргкомитета.

СПЕЦЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Все учреждения образования республики перешли на федеральные образовательные стандарты. Чтобы преподаватели качественно обучали детей по новым программам, они повышают свое профессиональное мастерство в разных уголках России. Педагоги проходят соответствующие курсы, организованные Министерством просвещения РФ.

По данным министерства образования и науки ДНР, на сегодня обучение по новым образовательным стандартам прошли уже около 15 тысяч педагогов (всего в республике более 34 тысяч педработников).

Отметим, что в республике модернизируют отрасль среднего профессионального обучения. Министр образования и науки ДНР Ольга Колударова рассказала о ноу-хау для региона в этом плане.

Ожидается, что с 1 сентября после обновления материально-технической базы техникумов, училищ, колледжей и лицеев там будут функционировать кластеры по айти и педагогическому профилю. А с 2024 года - кластеры «Сельское хозяйство» и «Металлургия». Учреждения среднего профобразования начнут готовить специалистов непосредственно под нужды конкретных предприятий.

В ТЕМУ

Оксана Бухольцева (слева) со своей ученицей Анастасией Антоновой. Десятиклассница из Донецка выиграла на олимпиаде, а теперь заслужила заниматься в образовательном центре «Сириус».

Оксана Бухольцева: Каждому ребенку можно поставить памятник

Когда учитель физики из Бурятии Оксана Бухольцева узнала, что в целой республике практически не осталось преподавателей этого предмета (физику в основном читают мужчины, сейчас они защищают Отечество), то не раздумывая приехала в ее столицу - Донецк. Сейчас она - единственный преподаватель физики и информатики с 7-го по 11-й класс в одном из донецких лицеев.

В Донецке уроки в школах проходят исключительно дистанционно. Оксана Васильевна поселилась недалеко от учебного учреждения и обучает ребят через интернет с помощью популярной у геймеров системы мгновенного обмена сообщениями «Дискорд».

- Мы каждый друг друга видим, слышим, и при этом я всем показываю общую картинку. На онлайн-доске пишу, как в классе. И что хорошо, есть возможность эту доску сохранить и закинуть ребятам, кого не было на уроке, - рассказывает «КП» Оксана Бухольцева.

- Как вам наши дети? - спрашиваю опытного педагога из Бурятии.

- Два года дистанционного обучения… Каждому вашему ребенку можно памятник поставить. А родителям - еще по три ордена героя дать.

- Оксана Васильевна, а какой уровень подготовки школьников?

- Достаточно высокий. В Донецке сильные учителя с советской системой образования. Прекрасно, что местная школа никогда не теряла функции воспитания. Донецкие учителя дают уроки, как положено. Психология не превалирует над педагогикой. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты здесь даст шикарное сочетание! Ученики от этого только выиграют.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

У преподавателя физики и информатики Оксаны Бухольцевой 29 лет педагогического стажа. Она - почетный работник общего образования Российской Федерации, дважды лучший учитель России, лучший учитель физики РФ. Сейчас Оксана Бухольцева является депутатом Народного Хурала Бурятии.