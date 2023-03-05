Вклад в будущее

Жители республики рады, что могут оформить и реализовать материнский капитал, никуда для этого не выезжая.

В обращении к Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин предложил выплачивать материнский капитал тем семьям новых российских регионов, в которых есть дети, родившиеся в 2007 году и позже. В Соцфонде России отметили, что семьям, которые будут обращаться за средствами материнского капитала, следует ориентироваться на правила, действовавшие на момент рождения ребенка.

- С 2007 года маткапитал предоставляется только на второго ребенка (или последующих - третьего, четвертого). С 2020 же года материнский капитал распространен и на первенцев, - уточнили в Соцфонде.

Размер материнского капитала в 2023 году:

Если в семье родился первый ребенок после 1 января 2020 года, она получит 586,9 тыс. рублей.

Если оба ребенка родились до 1 января 2020 года, то сумма материнского капитала тоже составит 586,9 тыс. рублей, но только на второго ребенка. На первого в таком случае выплата не распространяется.

Если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, и у нее родился второй - родителям за второго полагается доплата в 188,6 тыс. рублей.

Если же оба ребенка родились после 1 января 2020 года, но семья при этом, по разным причинам, не получала маткапитал (например, не стала подавать документы на его оформление), выплата составит 775,6 тыс. рублей за обоих.

На что можно потратить?

Средства материнского капитала можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на детей до 3 лет, социореабилитационные услуги для детей с инвалидностью и накопительную пенсию матери.

Необходимые документы:

Паспорт гражданина Российской Федерации заявителя;

свидетельство о рождении ребенка;

страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка;

документ, подтверждающий опеку над ребенком (если вы опекун);

документы, подтверждающие особые обстоятельства (если они нужны в вашем случае, например, когда маткапитал получает мужчина или дети, оставшиеся без родителей).

Как оформить?

Если подаете документы через «Госуслуги», понадобится только вписать данные документов в электронное заявление или проверить предзаполненные сведения. При личной подаче в отделении Соцфонда или в МФЦ возьмите оригиналы документов с собой на прием.

Если уже получали материнский капитал на одного ребенка, а потом родился еще один, новый сертификат не выдадут - увеличится сумма ранее выданного сертификата. Это произойдет автоматически, подавать заявления и документы не нужно. Если сумма не увеличилась, обратитесь в отделение Соцфонда.

У сертификата нет срока годности, использовать его можно в любое время. Адреса отделений Соцфонда России по Донецкой Народной Республике можно найти на сайте sfr.gov.ru. Очный прием в отделениях ведется по предварительной записи.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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В честь годовщины своей интронизации Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции попросил желающих его поздравить добрым делом. Московские священнослужители собрали средства, на которые закупили для больницы в Горловке современное оборудование.

- Перед передачей нового оборудования мы приглашали на недельную стажировку врача ультразвуковой диагностики из Горловской больницы. Она замечательный специалист, и обучение поможет использовать возможности нового аппарата в полной мере, - говорит директор и главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров.

- Мне хочется выразить слова благодарности Святейшему Патриарху Кириллу от лица нашего коллектива, наших пациентов и всех горловчан. Также мы признательны Алексею Юрьевичу Зарову за постоянную поддержку. Ценность этой помощи нельзя описать словами, - говорит главный врач городской больницы № 1 города Горловки Ирина Кичкина.

ОФИЦИАЛЬНО

Сможем помогать другим

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что потенциал Донбасса огромен и он позволит региону после окончания боевых действий не только полностью обеспечивать себя, но и помогать другим субъектам Российской Федерации.

- Потенциал Донбасса, он известен, он огромен, и, конечно же, с наступлением мира мы сможем выйти на тот уровень, который считаем для себя абсолютно понятным в плане и самообеспечения, и, конечно же, помощи тем регионам, где это нужно в рамках уже России. Регионам, где какие-то моменты требуют поддержки. Мы сейчас с огромной благодарностью относимся ко всем регионам, которые помогают нам, но для нас это не характерное состояние. Поэтому, я уверен, мы преодолеем такое состояние в кратчайшие сроки, - отметил руководитель республики.