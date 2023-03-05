Всем миром

В республике ремонтируют мосты.

Жители Донбасса видят высокие темпы работ - ежедневно тысячи строителей выходят на различные объекты.

ГИМНАЗИЯ В ЕНАКИЕВЕ

Восстановление социальных объектов, школ, детских садов и больниц - в приоритете. Именно поэтому регионы-шефы поставили перед собой задачу - отремонтировать то, что было разрушено в результате украинских обстрелов. Также приводят в порядок объекты, которые не ремонтировались десятилетиями, и, что немаловажно, строятся новые.

В частности, Ленинградская область отремонтирует поврежденную во время обстрела гимназию в Енакиеве. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что средства на это будут выделены из резервного фонда правительства Ленобласти.

В пресс-службе администрации региона уточнили, что специалисты начнут работы с восстановления классов, потом займутся ремонтом спортивного и актового залов. В гимназии собираются обновить также столовую, пищеблок и компьютерный класс.

Сообщается, что власти Ленинградской области в этом году выделят на восстановление Енакиева около 1 миллиарда рублей.

МОСТ В ТЕЛЬМАНОВСКОМ РАЙОНЕ

Московские специалисты приступили к восстановлению моста на въезде в село Старая Ласпа Тельмановского района, который был разрушен украинскими боевиками еще в 2015 году. Работы планируют завершить к лету.

Глава администрации района Наталья Великодная отметила, что это единственная дорога, которая соединяет населенный пункт с районом.

Напомним, в прошлом году российские специалисты восстановили в Донецкой Народной Республике семь мостов, пять из которых на дорогах общего пользования. К тому же движение уже открыто на всех объектах. Все мосты восстанавливались силами подрядных организаций РФ.

- За дороги и мосты - отдельная благодарность! - говорит житель Тельмановского района Сергей Анзоров. - Сейчас дороги делают так, как не делали никогда, очень радует это. И даже те дороги ремонтируются, которым, как мы думали, внимание вообще не уделят. Восстановление моста - это тоже важное событие, которое мы ждем. Качеством новых дорог довольны и жители других городов и районов. Люди отмечают, что дорожники справляются на отлично.

- Объездную Донецка как делали! И днем, и ночью работали. Теперь едешь и наслаждаешься. Некоторые съезды еще предстоит сделать, но, думаю, это дело времени, - отмечает дончанин Никита Ершов.

ДЕТСАДЫ ЗАСИЯЮТ

Специалисты из Москвы продолжают капитальный ремонт сразу в нескольких донецких детских садах. Строители построят игровые площадки, установят систему видеонаблюдения и допуск-контроля. Об этом рассказал председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

Замначальника управления по капремонту жилого фонда «Мосгаз» Алексей Клименко отметил, что детский сад комбинированного типа был взят в капитальный ремонт осенью прошлого года.

- На сегодняшний день кровля и система отопления выполнены на 100 процентов, закрыт тепловой контур. Вставлено порядка 180 окон на этом объекте. В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы. Мы хотим превратить этот детский садик в хороший и благоустроенный сад на радость местным жителям, - рассказал Алексей Клименко.

Строители из Москвы также продолжают восстанавливать поврежденное украинскими обстрелами жилье. Специалисты закрывают тепловые контуры поврежденных зданий и устраняют аварии на тепло- и водопроводах.