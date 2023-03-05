Улучшится качество интернета и связи

Россия. Запорожская область. Мелитополь. Горожане на аллее в парке им. Горького. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Благодаря единому оператору мобильной связи, который в скором времени заработает в области, качество соединения в регионе значительно улучшится. Как сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, на сегодняшний день тарифы не превышают средний российский уровень.

Положительные изменения коснутся не только Херсонщины, новый оператор появится в ДНР, ЛНР и Запорожской области. Для этого на российских территориях уже организована работа по мониторингу качества мобильной связи.

- Правительством поручено Минцифры создать единого оператора мобильной связи, который будет работать на территории четырех новых субъектов, - отметил Чернышенко.

Долгое время жители Херсонщины жили с плохим соединением, некачественным интернетом и огромными тарифами. Платить за связь с крошечных зарплат было почти невозможно. Сейчас же каждый день в городе происходят улучшение. Так, например, одновременно идет работа над интеграцией отраслей связи и IТ в российское правовое поле. В скором времени местные компании смогут без труда воспользоваться мерами поддержки на уровне общероссийских стандартов.

Кстати, операторы связи, которые начали свою работу на новых территориях в прошлом году, останутся. В Херсонской и Запорожской области - это «МирТелеком» и «+7Телеком», в ДНР - «Республиканский оператор связи» «Феникс», а в ЛНР - «Мобильные коммуникационные системы» бренд «Лугаком».