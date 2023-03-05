Херсонские аграрии готовятся к посевной

В прошлом сезоне на Херсонщине намолотили 1,5 миллиона тонн зерна. Фото: Николай ХИЖНЯК

Прошлый весенне-летний сезон для херсонских аграриев был достаточно сложным - пришлось налаживать новый рынок сбыта продукции, а еще убирать зерно в условиях недостатка техники и постоянных нападений ВСУ. Но основные сложности уже позади, и в наступающем посевном сезоне в регионе уже строят новые планы, осуществить которые поможет мощная российская поддержка.

- Потенциал нашего региона огромен. Плодородные урожайные земли составляют около 2 миллионов гектаров. По данным министерства сельского хозяйства Херсонской области, у нас есть возможность выращивать ежегодно не менее 2 миллионов тонн продовольственного зерна, 1 миллион тонн овоще-бахчевой продукции, 35 тысяч тонн риса, 100 тысяч тонн плодов, 50 тысяч тонн винограда и много другой продукции, - отмечают в пресс-службе администрации региона.

ЛУЧШЕ ПОМОЖЕМ МАТЕРИАЛЬНО

- Уже в этом году наши сельхозпроизводители смогут получить по различным программам поддержки в общей сложности 2,5 миллиарда рублей. Из них 1 миллиард 126 миллионов - это плановый лимит 2023 года. И 1 миллиард 392 миллиона - переходящий остаток средств, выделенных на развитие АПК региона в прошлом году, - сообщил замминистра сельского хозяйства России Андрей Разин.

По его словам, среди всех четырех новых регионов страны Херсонщина получит больше всего господдержки из федерального бюджета. Эти средства пойдут не только на развитие овощеводства и садоводства, но и на стимулирование производства мяса, молока и другой животноводческой продукции.

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко подчеркнул, что агропромышленный комплекс - базовая отрасль экономики региона, в которой задействовано большинство работающих людей.

- Производство готовых продуктов питания с высокой добавленной стоимостью, развитие овощеводства круглогодичного цикла, садов и животноводства - только так Херсонская область сможет выйти на полное самообеспечение доступными продуктами и при этом добиться высокого уровня жизни, инфраструктурного и социального развития сельских территорий и всего региона, - отметил Андрей Алексеенко. - Помочь сделать эти амбициозные планы реальностью в самые ближайшие годы призваны и беспрецедентные по масштабам меры господдержки сельхозпроизводства и аграриев нашего региона.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ НЕ ЗА ГОРАМИ

Лидеры аграрного сектора Генического и Новотроицкого районов вовсю готовятся к новому сезону.

- Предприниматели, с которыми я разговаривал, полностью сохранили свое хозяйство. Сейчас они готовятся к полевым работам. У них все для этого есть. А химикаты и удобрения, которых не хватает, привезем из Крыма, - рассказывает врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, у фермеров также сохранилось поголовье рогатого скота, и молочная продукция пользуется хорошим спросом в Крыму, Ростове, Краснодарском и Ставропольском крае.

- Эти связи налаживаются, и сейчас идет работа над восстановлением потребительской кооперации, - пояснил Владимир Сальдо.

ЗА СВЕЖИМИ ПРОДУКТАМИ - НА ЯРМАРКУ

В соседнем Крыму часто проводятся сельскохозяйственные ярмарки. Это удобно и для аграриев, которые могут легко реализовать продукцию, и для людей. Ведь на прилавках можно купить качественные овощи, фрукты, сыр, молоко по ценам на 15 - 20% ниже, чем в супермаркетах и мелких торговых точках. Организованные ярмарки в крупных крымских городах проходят почти каждые выходные, а в конце февраля подобное мероприятие впервые прошло в Ивановке.

В администрации Херсонской области уточнили, что свою продукцию на прилавки выставили сельхозпроизводители и фермеры. Теперь ярмарки будут проходить регулярно, ведь местные жители остались довольны, а представители АПК смогли продать свой товар.