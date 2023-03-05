Не замерзнем!

Отопительный сезон продолжается без сбоев. Твердое топливо раздают бесплатно - на каждый дом с печным отоплением положено 2 тонны. Их хватает надолго. Заявки на получение угля жители оставляют в администрациях. В первую очередь топливом обеспечивают многодетные семьи, матерей-одиночек, малоимущих, льготников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Но рассчитывать на получение поддержки могут все. После того как уголь получают льготники, его раздают и остальным.

- Я пенсионер. Когда была Украина, мне назначили пенсию в 2 тысячи гривен. А уголь стоил 19 тысяч. Как я мог купить его? Никак. Когда рассказали, что уголь нам будут раздавать бесплатно, я сначала не поверил. Это огромная помощь для нас, - говорит Николай Николаевич из села Бехтеры.

Николай Николаевич.

Партии угля распределяют по районам. Закупку производят за бюджетные средства. В общей сложности было заключено контрактов на поставку 100 тысяч тонн.

Жители Новой Каховки, Складовска, Геническа, небольших сел и поселков Сокологорненской территориальной общины уже получили топливо. На днях социальный уголь доставили в поселок Лазурный. На сегодняшний день на 100% обеспечены углем жители Червоного, Ровного, Павловки, Петровки, Алексеевки, Сокологорного, Счастливцева, Стрелкового, Новогригорьевки, Плавского, Чонгар, Привольного, Новодмитровки Генического района.

- В Лазурнянский поселковый совет было поставлено 2 тысячи тонн угля согласно заявке. Топливо передали местным жителям, - рассказал замминстра ТЭК Херсонской области Леонид Гришанин. - Уголь хорошего качества, о чем говорят отзывы населения.

Замминстра ТЭК Херсонской области Леонид Гришанин.

Топливом обеспечивают не только частные дома, но социальные учреждения. Более 70 тонн угля из Донецка доставили в Геническую санаторную общеобразовательную школу-интернат. Чтобы получить уголь, школы подают заявки в отдел образования. Затем организацией доставки ценного топлива занимается местная администрация.

- Это наши друзья из Донбасса, которые доставляют его, чтобы детям в школе было уютно и тепло. Чтобы они могли заниматься не только уроками, но и после находиться здесь на протяжении всего светового рабочего дня в тепле, - отметила директор Генической санаторной общеобразовательной школы-интерната Нина Зеленская.

Социальный уголь в Херсонской области будут раздавать до окончания отопительного сезона. Этот вопрос стоит на контроле правительства региона, ведь здесь понимают важность поддержки людей, которые сейчас вынуждены жить в непростых условиях.