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Политика4 марта 2023 21:20

Не замерзнем!

В Херсонскую область еженедельно поставляют бесплатный уголь для жителей
Оксана ВАСИЛЬЕВА

Отопительный сезон продолжается без сбоев. Твердое топливо раздают бесплатно - на каждый дом с печным отоплением положено 2 тонны. Их хватает надолго. Заявки на получение угля жители оставляют в администрациях. В первую очередь топливом обеспечивают многодетные семьи, матерей-одиночек, малоимущих, льготников, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий. Но рассчитывать на получение поддержки могут все. После того как уголь получают льготники, его раздают и остальным.

- Я пенсионер. Когда была Украина, мне назначили пенсию в 2 тысячи гривен. А уголь стоил 19 тысяч. Как я мог купить его? Никак. Когда рассказали, что уголь нам будут раздавать бесплатно, я сначала не поверил. Это огромная помощь для нас, - говорит Николай Николаевич из села Бехтеры.

Николай Николаевич.

Николай Николаевич.

Партии угля распределяют по районам. Закупку производят за бюджетные средства. В общей сложности было заключено контрактов на поставку 100 тысяч тонн.

Жители Новой Каховки, Складовска, Геническа, небольших сел и поселков Сокологорненской территориальной общины уже получили топливо. На днях социальный уголь доставили в поселок Лазурный. На сегодняшний день на 100% обеспечены углем жители Червоного, Ровного, Павловки, Петровки, Алексеевки, Сокологорного, Счастливцева, Стрелкового, Новогригорьевки, Плавского, Чонгар, Привольного, Новодмитровки Генического района.

- В Лазурнянский поселковый совет было поставлено 2 тысячи тонн угля согласно заявке. Топливо передали местным жителям, - рассказал замминстра ТЭК Херсонской области Леонид Гришанин. - Уголь хорошего качества, о чем говорят отзывы населения.

Замминстра ТЭК Херсонской области Леонид Гришанин.

Замминстра ТЭК Херсонской области Леонид Гришанин.

Топливом обеспечивают не только частные дома, но социальные учреждения. Более 70 тонн угля из Донецка доставили в Геническую санаторную общеобразовательную школу-интернат. Чтобы получить уголь, школы подают заявки в отдел образования. Затем организацией доставки ценного топлива занимается местная администрация.

- Это наши друзья из Донбасса, которые доставляют его, чтобы детям в школе было уютно и тепло. Чтобы они могли заниматься не только уроками, но и после находиться здесь на протяжении всего светового рабочего дня в тепле, - отметила директор Генической санаторной общеобразовательной школы-интерната Нина Зеленская.

Социальный уголь в Херсонской области будут раздавать до окончания отопительного сезона. Этот вопрос стоит на контроле правительства региона, ведь здесь понимают важность поддержки людей, которые сейчас вынуждены жить в непростых условиях.

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