Воспитание патриотов

Памятное фото с героями современности, по словам школьников, займет почетное место в их семейных фотоальбомах. Фото: ulus.media

«Уроки мужества» в российских школах проводили и раньше, но теперь это не просто еще один классный час. И педагоги, и ученики относятся к ним более серьезно и ответственно, ведь у детей появилась уникальная возможность не только реальными добрыми делами помочь фронту, но и из первых уст узнать о том, в каких условиях живут и воюют солдаты, имеет ли настоящий мужчина право на страх и почему необходимо отстаивать интересы России.

«РУССКИЙ ВОИН НЕ ПРИВЫК ОТСТУПАТЬ»

В читинской школе № 35 накануне Дня защитника Отечества ребята приготовили очередную партию посылок на линию фронта - сделали маскировочные сети для военной техники, нарукавные повязки и талисманы для участников СВО. В школе все ученики знают, что их маскировка может спасти чью-то жизнь, а выполненный с любовью талисман, верят они, убережет солдат от пули.

- Мы зачищаем гильзы, наносим на них символ V и продеваем веревку. Чтобы солдаты носили этот талисман. Потому что он будет защищать их от пулевых ранений. Пуля пули боится, - говорит учащийся 8-го класса школы № 35 г. Читы Родион Оглы.

Кроме того, школьники на уроках труда осваивают выкройку и пошив верхонок, они на передовой - расходный материал. Ткань для пошива помогают найти родители. Для фронта - бесплатно. Присутствующий на «Уроке мужества» участник СВО Виктор рассказал детям, какую мощную поддержку страны чувствуют те, кто находится на передовой:

- Все это имеет большое значение - когда человек смотрит на талисман, находясь на передовой, в окопе, для него очень важно понимать, что о нем помнят. Дети же душу вложили в это. Любому бойцу он греет душу. А на передовой, когда приходят посылки, читаешь и слезы наворачиваются.

В Орле в гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера с учащимися встретился гвардии старший лейтенант Денис, а в школе № 2 принимали выпускника Алексея - в ноябре 2022 года он получил медаль Суворова за мужество, проявленное на передовой при спасении боевых товарищей.

- Честно говорю, приходилось трудно, но русский человек, русский воин не привык отступать. То, кем я являюсь, - большая заслуга моих преподавателей, - признался Алексей. - Я и мои товарищи просто не могли остаться в стороне от тех ужасных событий, - сказал школьникам военный.

ПИШИТЕ НАМ БОЛЬШЕ ПИСЕМ

Во время «уроков мужества» ученики не только общаются с военными, но и получают практические навыки. Фото: Центр патриотического воспитания молодежи г. Краснодара

На «Уроке мужества» в Антиповской школе Волгоградской области выпускники, побывавшие в зоне СВО, рассказали о том, как оказались участниками спецоперации и ответили на вопросы о быте и традициях военнослужащих.

Темами урока патриотического воспитания для учащихся краснодарской гимназии № 3, которые в праздничную неделю несли Вахту памяти у Вечного огня на Посту № 1, стали: освобождение Краснодара, день вывода советских войск из Афганистана и День защитника Отечества. Почетный гость - участник спецоперации и герой наших дней рассказал, что с готовностью пошел на фронт сразу по нескольким причинам: за его плечами были опыт локальных конфликтов, а в сердце - большая любовь к родной стране и желание защитить близких людей. На все «детские» вопросы воин-доброволец отвечал предельно честно и открыто.

По словам многих бойцов, каждая встреча со школьниками длится не меньше двух-трех часов.

- Мы ведем работу по посещению школ, кадетских корпусов, чтобы ребята знали, что мужик должен защищать свою семью, Родину, родных и близких.

Особое место в обучении подрастающего поколения, уверены военнослужащие, должны занимать основы оказания первой медицинской помощи, - это пригодится и в гражданской жизни.

В Икшинской школе, что в Подмосковье, один из участников СВО, Сергей, рассказал школьникам о своем личном опыте и научил ребят, как быстро остановить кровотечение, пока не наступил геморрагический шок.

Со своей стороны военнослужащие неизменно просят писать им побольше писем, ведь, открывая посылки, они в первую очередь ищут заветные весточки от земляков.

Благодаря таким встречам дети на примерах конкретных судеб видят, что настоящие герои живут рядом, а храбрость и любовь к Родине - качества настоящего человека.

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР СО ШКОЛЬНОЙ ПАРТЫ

Не только поддерживать находящихся на фронте военных, но и сохранять память о тех, кто отдал жизнь за Родину - важная миссия для нашего народа. Именно с этой целью партия «Единая Россия» запустила всероссийскую патриотическую акцию «Парта Героя». В школах, которые окончили прославившие свое имя военные, устанавливают парты с размещенными на них QR-кодами. По ссылке можно попасть на официальный портал, на котором опубликована информация о героях. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, победители олимпиад, конкурсов, научно-исследовательских проектов, спортивных соревнований. Так, в школе села Вышнее Большое Воловского района Липецкой области открылась «Парта Героя» с именем уроженца села, выпускника Сергея Солдатова. В декабре 2010 года военный транспортный самолет Ан-24 во главе с командиром экипажа Сергеем Солдатовым вылетел из Воронежа на аэродром Мигалово в Тверской области. Спустя некоторое время борт исчез с радаров. Позже обломки самолета нашли в ста километрах южнее Тулы. Все 12 летчиков погибли. Ценой своих жизней они спасли жителей поселка Красный Октябрь, отведя машину от населенного пункта в лес. А в Волгоградской области парты с именами Героев открыли сразу в двух школах: в Жирновске - в честь участника Великой Отечественной войны, полного кавалера ордена Славы Николая Хабарова, в Кленовке - в память о погибшем в чеченской войне Евгении Баранове.

В читинской средней школе № 9 появилась «Парта Героя» с именем Александра Ермоленко, который работал здесь учителем физкультуры. Он был направлен на Северный Кавказ в наиболее тяжелый период проведения контртеррористической операции в 2002 году. В селении Дышне-Ведено в составе сводной группы принял бой, после его окончания бронетранспортер с военнослужащими подорвался на фугасе. За самоотверженность, мужество и отвагу офицер посмертно награжден орденом Мужества.