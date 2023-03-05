Защитникам Родины - кадровый рост, а их семьям - всестороннюю помощь

Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию особое место отвел воинам, которые принимают участие в специальной военной операции и их семьям. При этом он отметил, что никаких различий между профессиональными военнослужащими, добровольцами или мобилизованными быть не может.

Рассказал президент и о том, как государство будет поддерживать и самих участников СВО, и их семьи.

- Мы все понимаем, и я понимаю, как невыносимо тяжело сейчас женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям, которые воспитали достойных защитников Отечества, - отметил глава государства. - Наш долг - поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию.

ФОНД В ПОМОЩЬ

Путин поручил создать специальный государственный фонд, который будет помогать семьям участников спецоперации. Чтобы они всегда были «в зоне постоянного внимания, окружены заботой и почетом».

Чем будет заниматься новый фонд? Он будет координировать:

социальную помощь,

медицинскую помощь,

психологическую поддержку,

вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации,

помощь в образовании,

помощь в организации занятий спортом,

помощь с трудоустройством,

консультации предпринимателей,

помощь с получением новой профессии и с повышением квалификации.

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Отдельная задача фонда - организация долговременного ухода на дому, а также высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается.

Президент поручил правительству, комиссии Госсовета по социальной политике и регионам в самом скором времени решить все вопросы.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК

Владимир Путин отметил, что необходимо строго следить за психологическим состоянием тех, кто сейчас выполняет свой боевой долг.

Поэтому для всех участников специальной военной операции будет введен регулярный и обязательный отпуск - 14 дней минимум и не менее чем раз в полгода. При этом время на дорогу учитываться не будет.

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ОПОРА СТРАНЫ

Говорил Владимир Путин и о том, как дальше будет строиться кадровая политика Вооруженных сил, и государства в целом. На вышестоящие должности будут в первую очередь выдвигаться те офицеры и сержанты, которые «показали себя грамотными, современными и решительными командирами».

Для них будут открыты двери в военных вузах и академиях. Именно они будут «служить мощным кадровым резервом для Вооруженных сил».

Это же касается и гражданской службы. Особо отличившиеся в зоне спецоперации будут первоочередным кадровым резервом в органах власти всех уровней.

- Люди должны понимать, что Родина оценивает их вклад в защиту Отечества, - отметил президент.

Ставропольский край

УЖЕ РАБОТАЕТ

Стоит отметить, что уже был принят ряд мер для помощи семьям тех, кто служит в зоне спецоперации. Так, в середине февраля Владимир Путин подписал закон, по которому вдовы ветеранов боевых действий получат право на соцподдержку вне зависимости от состава их семей. Раньше говорилось, что получить помощь, в том числе и материальную, могут только те вдовы, которые проживают одни или вместе с детьми.

Как пояснила глава Комитета Совфеда Инна Святенко прежде, согласно законодательству, супруги погибших военнослужащих, проживающие не только с детьми, но и, например, с родителями, не могли получать те же меры поддержки, что и проживающие одиноко или только с детьми. Данный закон решает эту задачу.

Кроме того, действует закон, по которому дети участников спецоперации могут поступить и учиться в вузах по квоте. Такие же квоты получат и дети Героев России. Они смогут учиться на программах бакалавриата и специалитета на бюджетной основе. Для таких ребят вузы страны должны выделять не меньше 10% от всех мест, которые у них есть.

Якутск ...Далее везде!

ЧТО ЕЩЕ

Тем временем Народный фронт в ближайшее время на берегу Азовского моря откроет центр для участников СВО. Там смогут проходить лечение и реабилитацию раненые российские воины. Об этом рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.