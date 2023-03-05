Страна за тебя, солдат!

23 февраля поздравления с профессиональным праздником принимали настоящие защитники Отечества. Этот день многие встречали на боевом посту, вдали от семьи и друзей - там, где они сегодня нужнее всего, там, где враг посягает на границы нашей страны, на право людей говорить на родном языке, жить так, как требует совесть. Именно в честь этих людей по стране гремели салюты, в их честь пели песни, читали стихи. К ним обратился в своей поздравительной речи президент Владимир Путин, поблагодарив за храбрость и мужество. Не обошлось и без подарков - к 23 февраля за линию боевого соприкосновения со всех уголков страны отправлялись гуманитарные конвои с полезным обмундированием, техническими приспособлениями, продуктами и открытками от детей и взрослых с пожеланиями скорейшей победы и возвращения домой.

Салют в честь настоящих мужчин

В большинстве регионов страны праздник 23 февраля стал поводом показать солидарность всех россиян с бойцами СВО. На главных площадях городов гремели салюты: в Екатеринбурге, например, в воздух запустили 510 фейерверков, в том числе из пушек времен Великой Отечественной войны. 30 залпов салюта дали и в Самаре - в воздух взлетели более 500 фейерверков, которые раскрасили небо. А в Санкт-Петербурге салют запустили над Петропавловской крепостью. Юнармейцы и кадеты вставали в почетный караул к мемориалам в честь погибших воинов, к Вечному огню несли цветы.

Грандиозный митинг-концерт «Спасибо защитникам Отечества» прошел на стадионе «Лужники» в Москве: его посетили более 200 тысяч человек. Зрители приезжали сюда из разных регионов страны и, несмотря на непогоду, не уходили с трибун, подпевая патриотическим песням и громко аплодируя также присутствующим здесь военнослужащим и добровольцам, вернувшимся с передовой. К собравшимся на митинг-концерт обратился и президент Владимир Путин, а затем все зрители в едином порыве поднялись, исполняя гимн России.

Концерт в честь участников СВО и их семей прошел и в Челябинске. На концерте вдовам и матерям погибших военнослужащих, посмертно удостоенных звания Герой России, вручили цветы, и весь зал стоя аплодировал этим сильным женщинам. А затем также стоя гости слушали песню «Господа офицеры».

Спорт, история и патриотизм

В каждом регионе в честь важной даты постарались организовать интересный праздник. Во Владивостоке 23 февраля решили напомнить о том, что защитники Отечества были важны и уважаемы в любые времена. На главной площади прошла выставка аксессуаров Средневековья, здесь можно было примерить исторические костюмы.

В чукотском селе Инчоун мужской праздник отметили гонкой на собачьих упряжках. Такие соревнования проходят здесь ежегодно и уже завоевали популярность среди местных жителей. Кстати, на Чукотке же уже несколько лет проходит и другая гонка на собачьих упряжках, «Надежда». В этом году она стартует в марте и будет посвящена памяти бойцов, погибших при исполнении служебного долга в ходе СВО. На каждой стоянке, куда будут заезжать гонщики во время состязания, установят памятные стенды с фотографиями военнослужащих и информацией о них.

В Новосибирске в честь праздника на аллее Высшего военного командного училища установили бюсты Героев России. Такое звание в ходе проведения СВО получили семь выпускников этого учебного заведения.

- Наш святой долг - хранить память об их подвигах и передавать ее следующим поколениям. Нашими Героями гордится вся Россия, а их имена навсегда вписаны в историю страны. Низкий поклон воинам-сибирякам, - сказал на открытии губернатор региона Андрей Травников.

В Ростовской области праздник 23 февраля стал спортивным и полезным: жители Дона смогли и освоить навыки первой медицинской помощи, и сдать нормы ГТО, и поучаствовать в мастер-классах по стрельбе и приемам самообороны.

Отметили праздник впервые за несколько лет

Жители городов, недавно ставших полноценной частью России, отмечали День защитника Отечества впервые за несколько лет. В Донецкой Народной Республике организовали более 600 различных мероприятий: онлайн-конкурсов, мастер-классов, уроков мужества, выставок и концертов. Бойцы получали подарки от школьников: открытки, письма с красочными рисунками. В городах ДНР российские военные пришли в гости к школьникам с подарками. За чаем и вкусными блинами завязались важные разговоры.

- Военнослужащие рассказывали нашим мальчишкам о том, что такое патриотизм и как сильно они любят Россию. Солдаты рассказывали свои истории, дети делились переживаниями. Это очень важно, - рассказала учитель математики Мария Кулешова.

Подарок-сюрприз получил и маленький житель поселка в Запорожской области. Территорию, где живет 8-летний Даня, постоянно обстреливают ВСУ, из-за этого ребята даже не могут посещать школу. Мальчишка прекрасно знает, кто ему друг, а кто враг. Каждый день он выходит к обочине, чтобы встретить и поприветствовать колонны российских военнослужащих. Конечно же, не заметить юного патриота было бы сложно.

- Изначально Даня просто выбегал, потом начал выполнять воинское приветствие. Нам было очень приятно, поэтому мы решили сделать ему сюрприз, - рассказывает военнослужащий ВС РФ.

В честь праздника бойцы поздравили мальчика и подарили ему специальные тактические шумоподавляющие наушники - такие, какими пользуются сами. Конечно же, школьника такой подарок привел в восторг.