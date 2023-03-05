Новые возможности для молодежи

ФИНАНСЫ - НЕ ГЛАВНОЕ

Представители президентской платформы «Россия - страна возможностей» в Луганске поделились своим опытом по созданию и продвижению интересных молодежных проектов. Как рассказал менеджер проектов АНО «Россия - страна возможностей» Евгений Шелковой, ведется отбор наиболее интересных идей, запущенных молодыми людьми по всей стране.

- Мы собираем самые лучшие команды и проекты, которые направлены на то, чтобы помочь людям самореализовываться, открыть для себя карьерные и социальные лифты. Один из таких проектов, который мы представляем в Луганской Народной Республике, - это всероссийский конкурс «Моя страна - моя Россия», - рассказал Евгений Шелковой.

Он провел лекцию «Лидеры миссии развития» для советников директоров образовательных учреждений по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

- Лидер миссии развития - это человек, который мотивирует следовать за ним. Он также должен обладать проектным мышлением и передавать его другим, - пояснил Евгений Шелковой.

По его словам, финансы - это совсем не главное для воплощения проекта в жизнь, важна поддержка всех заинтересованных сторон, которые могут помочь в достижении цели. Кроме того, важна команда, в которой все заинтересованы в определенном результате.

ПРОЕКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ И СПОСОБНОСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ

- Мы активно работаем с Донецком и Луганском. У нас уже более 80 тысяч молодых людей из ДНР и ЛНР приняли участие в существующих проектах платформы, - рассказал генеральный директор платформы «Россия- страна возможностей» (РСВ) Алексей Комиссаров. - Нужно думать о поддержке талантов, о том, чтобы эти таланты находить.

Для этого у нас есть разные проекты. Например, Национальная технологическая олимпиада для школьников, конкурс «Цифровой прорыв», в котором участвуют айтишники, - пояснил Комиссаров.

Сейчас РСВ проводит 26 проектов и 15 конкурсов, в которых уже приняли участие 18 миллионов человек со всей России и 150 стран мира, партнерами стали более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

БУДЬ В КУРСЕ

Попробовать себя можно в разных сферах

В феврале этого года стартовала регистрация на следующие проекты платформы «Россия - страна возможностей»:

«ТопБЛОГ» - стань продвинутым блогером. 3-й сезон конкурса для начинающих (и уже опытных) блогеров стартовал 15 февраля. Подавай заявку, если ты старше 14 лет.

«Твой Ход». Проект для студентов всех курсов вуза, колледжей и учеников выпускного класса. Конкурс подойдет всем, кто хочет создать свою инициативу и реализовать потенциал. Для участия нужно отправить заявку.

«Моя страна - моя Россия». Конкурс для инициативных жителей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своей малой родины. Авторы наиболее актуальных проектов получают поддержку и образовательные гранты, будут предоставлены льготы при поступлении в российские вузы, стажировки и возможность трудоустройства в крупных российских компаниях. Подать заявку могут участники в возрасте от 14 до 35 лет.

Международный инженерный чемпионат CASE-IN - побеждай в соревнованиях. Открыта регистрация для школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов от 8 до 35 лет. Победители и призеры чемпионата получают стажировки и трудоустройство в крупных компаниях, льготные условия для поступления в вузы. Подать заявку.

«Экософия». Участники проекта смогут рассказать о себе и своих экологических инициативах на всю Россию, познакомиться с ведущими экспертами и партнерами в сфере экологического образа жизни. Ограничение по возрасту - нужно быть старше 14 лет.

Всегда ищут участников в проекты:

Центры компетенций - для студентов, которые хотят развить сильные стороны своей личности.

Программа развития «Другое Дело» - здесь можно получить бонусы за выполнение интересных заданий.

Проект «Начни игру» - для тех, кому интересно создание компьютерных игр.

«Кадровое агентство» - регистрируйся на цифровой платформе «Россия - страна возможностей» и стань потенциальным кандидатом для органов власти, компаний государственного сектора, а также коммерческих и некоммерческих организаций.

Подать онлайн-заявку для участия в конкурсах можно на сайте.

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