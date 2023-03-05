Взрослые сели за парты

В группе 80 человек.

Учебный центр Федерального учреждения «РосКапСтрой» проводит в ЛНР курсы повышения квалификации для специалистов по охране труда.

20 февраля началось обучение, в новую группу вошли около 80 человек. «Взрослые ученики» изучают законодательство РФ, а также успешный опыт по охране труда, структурный подход в организации работы.

- Сейчас определен переходной период, во время которого специалисты должны переобучиться и подтвердить свою квалификацию, которая позволит им осуществлять свою деятельность в сфере охраны труда. Обучение рассчитано на 256 часов, - рассказал преподаватель Виктор Бирюков. Напомним, в ЛНР вступил в силу обновленный стандарт специалиста по охране труда, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ. Этот стандарт определяет основные положения работы специалиста по охране труда и требования к его квалификации.

В документе особое внимание уделяется профилактике несчастных случаев на производстве. Специалист, занимающейся охраной труда, должен иметь высшее образование и стаж - не менее трех лет работы в этой области.

- При Украине охране труда, особенно противопожарной безопасности, мало уделяли внимания, только отчеты писали и инспекторов красиво встречали. Сейчас это исключено, - говорит учитель математики из Луганска Светлана Величко. - Для меня важно, что нас профессионально обучат оказывать первую помощь. При нестандартных ситуациях важно действовать по протоколу, который должен быть выучен назубок. У нас будут каждые три года экзамены, так что все серьезно.