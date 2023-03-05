Республика преображается

Новая коммунальная техника Антрациту от Ставрополья.

ДОРОГИ - НЕ ПРОБЛЕМА

Новый мобильный асфальтобетонный завод (АБЗ) в Лутугинском районе запустят уже 15 марта. Асфальт, который он будет производить, пойдет на ремонт дорог республики.

- Строительство этого завода поможет улучшить качество дорожного покрытия в Лутугинском районе и в целом в Луганской Народной Республике, - сообщил представитель министерства инфраструктуры и транспорта ЛНР Игорь Хабюк. - Хочется выразить России благодарность за оказанную помощь.

Сам завод - своеобразный пятиэтажный конструктор. К его сборке в Лутугинском районе приступили 3 февраля. Сейчас на промплощадке задействовано восемь специалистов и спецтехника - каток, экскаватор, кран.

- Мобильный АБЗ - превосходная альтернатива стационарным заводам по производству асфальтобетона, - поделился начальник отдела по эксплуатации технического обеспечения АБЗ Роман.

Евгений Качер.

Руководитель проекта Евгений Качер рассказал, что в рамках контракта на автомобильной дороге Н21 Старобельск - Луганск - Донецк на участке 111 - 139-й километр будет проведен капитальный ремонт с использованием произведенного на лутугинском АБЗ материала.

- Это территориально от самого Луганска до границы Лутугинского района, - уточнил Качер.

Также смесь будет использована и для ремонта изношенных дорог в самом районе и трассы на Донецк.

- Дороги - это такая большая больная тема для нас. Некоторые из них не ремонтировались годами, - сетует житель Лутугина Михаил Шелыст. - Сейчас же, глядя на то, как преображаются наши города и с каким энтузиазмом трудятся рабочие, с уверенностью можно сказать, что теперь проблем с дорогами у нас не будет. Все проблемы останутся в прошлом. За что большая благодарность.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО БУДЕТ

Ремонт трансформаторов в Красном Луче.

В Красном Луче сотрудники «Республиканской сетевой компании» продолжают ремонтировать трансформаторы, которые будут использоваться для восстановления электроснабжения в пострадавших от украинских обстрелов населенных пунктах. Энергетики уже привели в порядок 28 трансформаторов, еще 25 в скором времени тоже будут в рабочем состоянии. Помогает в работе луганчанам шеф-регион - Республика Башкортостан, откуда регулярно привозят необходимые материалы и комплектующие.

Жители Красного Луча искренне благодарны региону-шефу за колоссальную поддержку и объем выполняемых работ в городе.

- Башкирия для нас братская республика, мы за это время уже стали родственными душами, - считает горожанка Ирина Смирнова. - С их появлением мы видим, как меняется наш город в лучшую сторону. Лучше становятся и коммуникации, и внешний вид улиц.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДОЛГОСТРОЕВ

В Алчевске подрядчики из Ингушетии достраивают три многоэтажных дома, работы на которых были заморожены больше десяти лет назад. Об этом сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной Республики.

- В трех одноподъездных девятиэтажных домах будет 144 квартиры общей площадью 15 тысяч квадратных метров, - говорится в сообщении. - В настоящее время на объектах работают более 160 рабочих и восемь единиц техники.

Жители говорят: новое жилье в городе крайне необходимо.

- Сколько людей из-за украинских извергов потеряли жилье, сколько у нас есть многодетных семей и героев, которые заслужили эти квадратные метры. Я вообще считаю, что эти недострои нужно доделать и еще построить новые многоэтажки и подарить людям эти квартиры, - говорит пенсионер из Алчевска Виктор Серафимович. - Честно сказать, я никогда не думал, что эти недострои получат билет в жизнь. А с приходом России все начало налаживаться. И с каждым днем будет только лучше и светлее, жизнерадостнее.

ОБНОВЛЕНИЕ ШКОЛ

Сразу несколько учебных учреждений Антрацита ремонтируют специалисты из Ставрополья. Сейчас шеф-регион ведет восстановительные работы в гимназии № 1 имени Вадима Ткаленко, основной школе № 1 - лицее имени Олега Кошевого и средней школе № 6 имени Владимира Ляхова.

Эти школы не видели ремонта долгие годы. В школе-лицее имени Кошевого ставропольским строителям пришлось проводить демонтажные работы, чтобы качественно приступить к обновлению учебного учреждения. А в школе №6 уже установлено 34 новых металлопластиковых окна и проводятся косметические работы - шкурение и покраска откосов.

ПОПОЛНЕНИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Республика Коми продолжает укомплектовывать подшефный город Ровеньки коммунальной техникой. В этот раз на муниципальный баланс поставлена комбинированная дорожная машина.

- Скажу честно, за несколько месяцев у нас многое изменилось. Стало гораздо комфортнее и приятнее. С радостью представляю, как наш город будет восстанавливаться и развиваться дальше, - делится впечатлениями от шефской помощи горожанин Сергей Зосимов. - По телевизору показывают, в газетах рассказывают, как в том или ином городе что-то строят, что-то ремонтируют, - душа радуется. Благодаря России мы вновь живем.

ОБ ОСОБЕННЫХ ДЕТЯХ НЕ ЗАБЫВАЮТ

В преображении Краснодона участие принимают волонтеры из Тольятти. Они по инициативе активистов «Единой России» построили веранду, починили кровлю гаражных боксов и начали утеплять фасад отделения республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов «Возрождение».

ИТАЛИЯ В ДЕЛЕ

Итальянец Лоренцо Берти в Лисичанске.

Гуманитарную помощь жителям республики из-за рубежа оказали впервые. Итальянские общественники Лоренцо Берти и Андреа Палмери побывали в Лисичанске. Они доставили подарки работникам культуры города.

- Я сейчас здесь, чтобы передать вам слова поддержки от итальянцев. Знайте, что мы с вами, с жителями ЛНР, Донбасса. Эта небольшая гуманитарная помощь для вас - от чистого сердца! Держитесь! Мы с вами! Италия и Россия - друзья! - обратился к жителям Лисичанска лидер движения Vento dell'Est Лоренцо Берти.

Большинство итальянцев, по словам Берти, не поддерживают официальную позицию правительства своей страны.

- К сожалению, эти большие вопросы решает не итальянский народ, решают диктаторы из Вашингтона и Брюсселя, - сказал общественник.

Лоренцо Берти отметил, что итальянцы, несмотря на антироссийскую позицию властей страны, помнят о той помощи, которую Россия оказала стране во время пандемии коронавируса.

- Простой народ помнит, когда русские пришли нам помочь, - подчеркнул Берти.