Наш город оживает

Большую поддержку в восстановлении и возвращении мирной жизни в подшефном Докучаевке, который практически находится у линии фронта, оказывает Владимирская область. На этот год в населенном пункте намечен широкий пласт работ. Губернатор российского региона Александр Авдеев сообщил, что планируется привести в порядок 30 жилых и социальных объектов.

- На это планируется направить 600 миллионов рублей, - уточнил Авдеев.

Регулярно в подшефный город с рабочими визитами приезжают представители власти Владимирской области. 10 февраля здесь побывал первый замгубернатора региона Дмитрий Лызлов.

- Ряд наших районов, муниципальных образований взяли шефство над социальными объектами Докучаевска, - рассказывает Лызлов. - Это школы, детские сады. Таким образом, мы выходим на новый уровень взаимодействия, когда конкретный социальный объект будет очень плотно взаимодействовать с муниципалитетами нашими. Это и культурный обмен, это и материальная поддержка.

Владимирцы продолжают восстановительные работы в Докучаевске.

Делегация посетила детский сад № 11, который получил повреждения в результате украинского артиллерийского обстрела. В здании разрушены окна, двери, кровля. Остекление уже заменено, и как только позволят погодные условия, владимирцы приступят к другим восстановительным работам. А пока что передали садику современную технику: синтезатор, принтер и плазменный телевизор.

- Слезы на глазах наворачивались, когда увидела, сколько всего для нас сейчас делается. Я водителю даже сказала: «А что не на голубом вертолете?» Было бы как в сказке, - призналась заведующая детским садом № 11 Докучаевска Елена Журавлева.

Также восстанавливать будут и городскую больницу. Здесь намечены работы в двух операционных блоках, кабинете рентгена и патологоанатомическом отделении. Кроме этого, в городе отремонтируют котельные, спорткомплекс, инженерные сети и, к радости жителей Докучаевска, дороги.

- Уже летом, с появлением помощника в лице Владимирской области, наш город стал меняться в лучшую сторону, - говорит житель Докучаевска Роман Лайков. - В домах заменены поврежденные и деревянные окна, отремонтированы ветхие крыши, в порядок приведены коммуникации. За это большое спасибо нашим, уже получается, согражданам.

В прошлом году Владимирская область помогла восстановить 67 жилых и социальных объектов Докучаевска и отправила в подшефный город сотни тонн гуманитарной помощи, в которую вошли строительные материалы, продукты питания, книги, ноутбуки и компьютеры. Также была подарена и специальная техника: автокран, автовышка и дорожная техника. Здесь работают бригады владимирских врачей, строители и коммунальщики.

- Докучаевк - это Россия. И это благодаря Владимирской области еще больше ощущается. Они такой порядок в нашем городе наводят! Такие большие работы ведут! И это притом что у нас еще небезопасно. Те варвары, украинская армия, в любой момент могут ударить по городу. Но, несмотря на это, они трудятся, чтобы у нас было комфортно. Докучаевск оживает, - сказала жительница города Ирина Литвин.