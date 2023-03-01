Я знаю, что впереди - победа!

«Дорогой военный! Я знаю, что тебе там нелегко, пока ты воюешь. Я надеюсь, что будущее - это Победа. Возвращайся живым! Меня зовут Денис». Тысячи бесхитростных детских писем на тетрадных листочках в клеточку, как это, от мальчишки из Челябинска, ежедневно летят на передовую. В каждом из них - гордость за солдата. Попасть в зону боев непросто, и Общероссийский народный фронт объявил специальную акцию - «Добрые письма». Доставляют послания и посылки волонтеры - чаще всего это студенты из отрядов спасателей. Вся страна сегодня вместе с теми, кто на линии фронта.

БЛАГОДАРЯ ПИСЬМАМ Я ЖИВОЙ

За плечами военных стоит вся страна. И третьеклассники Денис и Яна из Челябинска, написавшие письма солдатам. И их ровесник, 10-летний Андрей из Тюмени, кроме письма, вместе с бабушкой собравший посылку, куда он положил конфеты и шоколадку, и девочка Валя из Бузулука, несколько месяцев подряд отправлявшая письма бойцу с позывным «Монгол».

«Благодаря твоим письмам, добрым словам и рисункам я живой возвращаюсь домой», - поблагодарил ее солдат в отдельном письме. Такие ответные послания сейчас идут из зоны боевых действий в школы. Их записывают на видео, благодарят за поддержку, за то, что за ними - верный тыл.

Верный тыл - это и невероятные наши бабушки. Так, 93-летняя Лидия Васильевна из Кирова вместе со своей пожилой дочерью связала 37 пар носков для десантников.

- Им помогали всем домом, - рассказывают соседки. - Собрали деньги, закупили ниток. А потом больше месяца две пожилые женщины трудились, не покладая рук. Теплые носки они принесли в Народный фронт. А мы передали их одному из десантников. Парень сейчас лечится в кировском госпитале, но уже скоро отправится в родное подразделение.

Зоя Джирикова.

И 82-летняя Зоя Джирикова из Карачаево-Черкесии, отец которой погиб во время Великой Отечественной, тоже день и ночь вязала шерстяные носки. Получилась большая партия, которую она передала в Народный фронт. А оттуда - на передовую. Или тетя Валя из Новосибирской области. Она регулярно приносит посылки с письмами, иконками, крестиками, полезностями для быта солдат. Недавно передала вязаные подушечки, которые удобно носить в заплечном мешке, пояс из собачьей шерсти, нательное белье, грелки.

В Духовницком районе Саратовской области набирает обороты изготовление блиндажных свечей. На первой встрече по их изготовлению было 25 школьников. За день они сделали около 150 свечей! А потом дело пошло. И уже две недели семь школ района трудятся, изготавливая свечи, почти каждый день. Так же поступают и совсем маленькие школьники в Смоленской области.

Садиса Галимарданова.

85-летняя Садиса Галимарданова из Казани на отложенные с пенсии деньги попросила волонтеров акции #МЫВМЕСТЕ купить чай, конфеты и чак-чак.

«Я хорошо представляю себе, как трудно сейчас приходится нашим бойцам - в холодных блиндажах на передовой. Поэтому и решила: горячий чай с традиционными татарскими сладостями будет самым подходящим подарком нашим героям к 23 февраля!» - считает она.

Садиса Галимарданова приняла решение помогать бойцам СВО и финансами из своей пенсии.

СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ

Уже работают больше 250 тысяч волонтеров движения #МЫ-ВМЕСТЕ, более 3 тысяч штабов создано по всей нашей огромной стране. Эти цифры назвали в Ростове-на-Дону, подводя итоги первого года гуманитарной миссии.

- Результат вашей работы не меряется ни штуками, ни рублями, ни даже тысячами тонн, - поблагодарил добровольцев первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. - Он меряется спасенными жизнями. Он меряется верой в людей. Он меряется вот этим ощущением, что у нас в стране, как бы трудно бы ни было и какие бы вызовы ни возникали, ты никогда не останешься один, потому что рядом всегда будут неравнодушные люди, которые всегда придут на помощь тому, кто больше нуждается в ней. И это бесценно.

Вряд ли эти слова можно назвать преувеличением - что для помощи жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, что для передовой.

Сшито 7,3 тысячи толстовок, 4,4 тысячи штук термобелья, более 2200 спальных мешков, 16,6 тысячи балаклав, 4,4 тысячи перчаток, 6,1 тысячи шапок, 1,5 тысячи маскировочных сетей

«Более 15 тысяч 900 изделий изготовлено для передовой студентами СПО в рамках акции #МыРядом! В производстве приняли участие более 26,5 тысячи студентов. Сшито 7,3 тысячи толстовок, 4,4 тысячи штук термобелья, более 2200 спальных мешков, 16,6 тысячи балаклав, 4,4 тысячи перчаток, 6,1 тысячи шапок, 1,5 тысячи маскировочных сетей». Это из отчета объединения студентов колледжей.

Вот и благодарности от военных:

«Хотели бы поблагодарить девочек наших, истринских, которые нашили нам шапок, балаклав. У нас снегом все засыпало в окопах, поэтому шапочки нужны. От всего отряда «Пятнашка», «Ночные волки» - спасибо большое!».

Будущие сварщики отправили на передовую 3,3 тысячи печей-буржуек.

Сергей Чистоклетов.

- Печки делали 10 человек. Мы делали их после уроков и старались сварить их до вечера столько, сколько могли. На одну печку уходит минут 20 - 30 коллективной работы, мы делали все дружно, - рассказывает Сергей Чистоклетов, студент Кореновского политехнического техникума.

Новокузнецкие студенты разработали легкие буржуйки, которые работают без дыма.

Новокузнецкие студенты разработали легкие буржуйки, которые работают без дыма. В армии в них большая потребность. Доставляют все на передний край тоже волонтеры - студенты из корпуса спасателей. Они же везут печки и в города Донбасса.

«Помощь волонтерского движения неоценима. На территории работают представители Народного фронта. Благодаря проекту «Все для победы!» оказывается помощь не только военным, но и гражданским. Мы чувствуем эту помощь каждый день, без нее нам было бы очень тяжело и трудно», - отметил врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.