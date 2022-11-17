В Мариуполе на линию вышли пригородные автобусы новой модификации

На начало ноября в Мариуполь поступило порядка 50 новых вместительных автобусов городского, пригородного и междугороднего сообщений Фото: Александр ИВАНОВ

В курортные поселки Азовского побережья, а также села, расположенные вдали от моря, теперь можно добраться на комфортабельных новых автобусах производства Ликинского автозавода. Первые 10 машин уже получили автономера и работают на маршрутах, следуя из Мариуполя в Ялту, Мангуш, Урзуф, Володарское, Мелекино, Белосарайскую косу и Боевое.

Пригородный ЛиАЗ въезжает на территорию курортного морского поселка Урзуф Донецкой Народной Республики Фото: Александр ИВАНОВ

На начало ноября в Мариуполь поступило порядка 50 новых вместительных автобусов городского, пригородного и междугороднего сообщений.

Новый автобус ЛиАЗ в ожидании отправления с автостанции Мариуполя Фото: Александр ИВАНОВ

Спрос есть - есть и транспорт Фото: Александр ИВАНОВ

Первыми новые машины получили водители-энтузиасты, которые собственными силами еще в апреле-мае восстанавливали автобусы, пострадавшие от боевых действий, и работали на них по маршрутам, пролегавшим недалеко от продолжавшейся войны в районе «Азовстали». На фото - один из таких автобусов, оставшийся от Украины и который ВСУ не успели использовать, как баррикадное заграждение.

Василий Максимович - как раз из тех водителей, кто получил новую машину одним из первых за заслуги перед жителями в восстановлении автобусного парка.

Василий Максимович - как раз один из таких водителей, кто получил новую машину одним из первых за заслуги перед жителями в восстановлении автобусного парка Фото: Александр ИВАНОВ

- Я пришел в конце апреля в наше депо. Несколько автобусов из оставшихся на территории можно было восстановить собственными силами - выбитое остекление, двери. Тем и занимались с мужиками. Потом пустили первые две машины на Сартану, те, что сделали сами. А потом пришли 50 б/у автобусов из Ленинграда, жизнь закипела. А теперь еще 50 автобусов, только уже новых. На одном из них закреплен и я.

Новый автобус и новые строящиеся дома Фото: Александр ИВАНОВ

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