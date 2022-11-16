Адвокат Валентин Рыбин, которого хотели убить за помощь противникам киевского режима: «Планирую побывать в Донбассе, у меня там много друзей»

Валентин Рыбин со своей подзащитной. ФОТО: архив Валентина Рыбина

Защитнику попавших в плен ВСУ солдат Народной милиции ДНР и многих политических заключенных, обмену которых он способствовал, уехать из Киева удалось в последний момент. Сейчас адвокат Валентин Рыбин в России и это реально чудо, иначе с Валентином бы мы уже не разговаривали.

- Валентин, все эти годы вы работали на Украине, жили в Киеве. Когда поняли, что находиться там небезопасно?

- С февраля 2022 года находиться на Украине стало смертельно опасно, ввиду той деятельности, которой я занимался с 2014 года. До этого я уже подвергался нападению ультранационалистов, в 2018 году была сожжена моя машина в подземном паркинге, при полном бездействии правоохранителей. Следующим шагом было бы мое физическое устранение, решил не предоставлять такой шанс своим недругам. 10 марта с огромными сложностями я покинул страну вместе с семьей. На день позже - и это было бы уже невозможно.

Нужно быть очень отважным человеком, чтобы в нацистском государстве защищать тех, кто не согласен с нынешним курсом Украины. ФОТО: архив Валентина Рыбина

- Давайте остановимся чуть подробнее на вашей деятельности, о которой вы упоминаете, как причине угроз со стороны Украины.

- Я с 2014 года в качестве адвоката защищал интересы граждан Украины и России, которые были пленены или подвергались преследованиям по политическим мотивам. Многих удалось спасти, слава Богу, они получили свободу в результате обмена. Помню каждого из своих подзащитных. Например, русского добровольца Руслана Гаджиева, который провел в украинском плену 5 лет. Был убит весь его танковый экипаж, а Руслана взяли в плен. Украина приговорила его к 15-ти годам и дважды в последний момент откладывала обмен. Только в 2019 году он вышел на свободу. Или ребята из ДНР – Константин Голубничий, Ирина Полторацкая, которые подвергались пыткам и издевательствам в СБУ, их удалось обменять еще в 2014 году. Ирина сейчас активно занимается волонтерством, Константин ведет политическую деятельность.

- Вы упомянули о пытках и издевательствах. Как относятся к нашим пленным на Украине, чему вы сами были свидетелем?

- Самый вопиющий случай, который стал достоянием общественности, это убийство русского добровольца Валерия Иванова. Его просто забили насмерть в колонии Дрогобыча, к сожалению, мы не успели с обменом. Все тело Валерия было в гематомах. Как относятся к нашим пленным, всем хорошо известно, это пытки, унижения, а кроме физического, это еще и психологическое насилие.

- Часто те, кого мы меняем, снова становятся в строй. Вот недавняя новость про британского наемника Эйдена Эслина, который был приговорен в ДНР к смертной казни, затем его обменяли и вот он снова возвращается на Украину.

- Человек, который получил свободу, может распоряжаться собственной жизнью, как ему угодно. Я могу надеяться только на то, что в этот раз он найдет свою смерть.

- В связи с этим вопрос, реален ли второй Нюрнберг над Украиной в будущем?

- Сложный вопрос. Сейчас не верю в его реальность. Нам сейчас, прежде всего, нужно решить, каким образом наши военные будут отстаивать территории, которые мы уже заняли и каким образом занять новые, которые признаны Россией своими. Речь идет о Херсонской и Запорожской областях.

Нужно быть очень отважным человеком, чтобы в нацистском государстве защищать тех, кто не согласен с нынешним курсом Украины. ФОТО: архив Валентина Рыбина

- Вы обмолвились о Херсоне. Знаю, что совсем недавно вы еще были там. Чего вы ожидали?

- Многие не верили до конца, что будет отход российских войск. И я в их числе. Хотелось верить, что Херсон удержат как плацдарм, а затем продолжат наступление на Николаев и Одессу, но у военных свои соображения. Тут нужно сказать, что эвакуация там была достаточно организованной. Все, кто хотел и мог, выехали. Конечно, это непросто. Но те, кто не выехал, сейчас в ужасном положении. Мы знаем, что творит Украина по примерам Изюма, Купянска, Красного Лимана. Сейчас там будут фильтрации, задержания по каким-то бредовым доносам, обвинения в коллаборационизме, расправы и тюрьмы. Прогнозы по дальнейшему развитию событий делать пока остерегусь.

- Скажите, Валентин, чем сейчас будете заниматься? Продолжите адвокатскую деятельность?

- Украина лишила меня статуса адвоката в сентябре этого года, выдвинула обвинение в коллаборационизме и объявила в розыск. Сейчас я занят вместе с другими налаживанием связи и установлением власти на освобожденных от украинского режима территориях. И верю, что мы скоро вернемся в Херсон и не только. Те цели, которые были поставлены нашим главнокомандующим, обязательно будут достигнуты, для этого потребуются усилия всего общества. А еще планирую побывать в Донбассе, у меня там много друзей, которых я очень люблю.

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