В ДНР продолжается диспансеризация детей

В конце октября прибыла группа медицинских работников из Архангельска. Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области

В Донецкой Народной Республике продолжается массовая диспансеризация детей от 2-х до 17 лет. Она была запущена по инициативе президента России Владимира Путина. Ожидается, что обследование всех детей продлится до конца учебного года.

К концу октября были проведены осмотры нескольких тысяч детей. Министр здравоохранения Республики Дмитрий Гарцев отметил, что основная задача обследований — выявление тех заболеваний, которые по каким-то причинам не были выявлены ранее.

— Для этого используются, как базовые специалисты, так и углубленные исследования, в том числе и ультразвуковое исследование, — говорит министр.

Старобешевский район — один из первых населенных пунктов, где стартовала диспансеризация. В городе Комсомольское медики уже провели обследования, сейчас бригады работают в самом Старобешево.

В конце октября прибыла группа медицинских работников из Архангельска. Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области

— Здесь мы начали работу с первой школы. Сегодня осмотрели около 80 деток. По списку здесь более 400 детей. Всего по району осмотрели больше полутора тысяч детей, - говорит заведующая мобильным клинико-диагностическим центром Республиканской детской клинической больницы Анастасия Андреева. — С учетом того, что мы проводим обследование широким спектром специалистов, повысилась выявляемость недугов в тех органах и системах, которые раньше не столь пристально осматривались. Раньше в подобных осмотрах редко участвовали стоматологи и травматологи. Поэтому сейчас увеличилось число деток, у которых выявляют проблемы с челюстной системой, а также плоскостопие и сколиоз.

Для того, чтобы помочь коллегам обследовать детей, в Республику приезжают бригады медиков из разных регионов России. В частности, в конце октября прибыла группа медицинских работников из Архангельска. На помощь пришли 30 специалистов, среди которых педиатры, детские хирурги, офтальмологи, эндокринологи и стоматологи. Вместе с группой в Донецк прибыл руководитель областного минздрава, который занялся организационными вопросами.

— Выявляются дети с различного рода заболеваниями. Это и онкологические заболевания, это и пороки развития врожденные и приобретенные. Это то, что требует неотложных решений и операций. В настоящий момент всю эту информацию актуализируем, передаем в федеральные центры, и уже планируем направление данных детей на необходимые обследования, — заявил и. о. министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский.

Главврач архангельской поликлиники № 2 Дмитрий Шабуняев отметил, что у некоторых пациентов выявлены запущенные заболевания.

— Некоторых мы направили на оформление инвалидности. При нашей плотной работе с региональным Министерством здравоохранения мы некоторых детей сейчас направляем на оперативное лечение, в котором они давно уже нуждались, — говорит Шабуняев.

Медосмотр детей в Мариупольской школе

Сперва медики обследовали малышей в детских садах Новоазовского района, а после завершения объема работ переключились на диспансеризацию школьников. Планируется, что в Республике архангельские специалисты проведут несколько недель. За это время они успеют осмотреть около пяти тысяч ребят.

Пришли на помощь Донбассу и Липецкие специалисты. Бригада врачей и медсестер прибыла в подшефный Володарский район на юге Республики.

— В нашей бригаде 12 медработников — шесть врачей и столько же медсестер. Один месяц они будут работать в районе. Врачи обследуют малышей в детсадах и школьников, многие из которых уже несколько лет не проходили диспансеризацию, — сообщили в пресс-служба правительства Липецкой области.

Процесс обследования довольно простой и грамотно выстроенный. Сперва детям измеряют температуру тела, если она превышает нормальные показания, то к медосмотру ребенок временно не допускается. Затем ребята направляются в пункт забора биоматериала для проведения анализов, потом каждому измеряют давление и пульс, происходит измерение веса и роста, вычисление индекса массы тела, после чего начинаются приемы у врачей – эндокринолога, педиатра, окулиста, хирурга, травматолога и других. Для каждой возрастной категории — определенные врачи.

Ранее сообщалось, что Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 353.2 миллиона рублей на проведение углубленного профилактического медицинского осмотра детей в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Финансирование позволит обследовать свыше 80 тысяч ребятишек.

В конце октября прибыла группа медицинских работников из Архангельска. Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области

Для того, чтобы проверить организацию проведения диспансеризации в Донбасс приезжали первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Они побывали в мариупольской школе № 7.

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