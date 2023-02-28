Находил воодушевление в православной вере: Мариупольский мастер-резчик по дереву мечтает о большой выставке в родном городе

Коллекцию собственных работ Виктор Петрович собирал четверть века Фото: Александр ИВАНОВ

Квартиру Виктора Петровича можно смело назвать музеем – здесь на стендах и на полу расставлены все работы автора за 25 лет увлечения резьбой по дереву. Иконы, фигуры, символизирующие православных святых – Матерь Божья, Иисус Христос, Николай Чудотворец, Георгий Победоносец. Также есть фигуры древнерусских женщин и воинов – более пятидесяти творений, их можно объединить под общим названием – русская традиционная резьба по дереву.

Коллекцию собственных работ Виктор Петрович собирал четверть века Фото: Александр ИВАНОВ

Заготовки из дуба, ольхи, липы, сосны, несколько стамесок и молоток — вот и весь список рабочего инвентаря, которым пользуется мастер при работе.

Коллекцию собственных работ Виктор Петрович собирал четверть века Фото: Александр ИВАНОВ

Коллекцию собственных работ Виктор Петрович собирал четверть века Фото: Александр ИВАНОВ

Несколько лет назад работы Виктора Петровича были высоко оценены искусствоведами Национального союза художников Украины. Мариупольскому мастеру художественной резьбы предложили стать членом общества, отдав две его работы в фонд организации по выбору членов комиссии. Но расставаться со своими работами Виктор Петрович не спешил – он ревностно относится к своим изделиям, их нет и не было на продаже и тем более нет и не будет в подобного рода фондах, откуда многие самобытные произведения искусства нередко попадали в частные коллекции украинских политиков и бизнесменов. Были и приглашения на организацию выставок в страны Европы, Израиле – на что следовал скромный ответ «откройте выставку в моем любимом и родном Мариуполе, на это я согласен».

Коллекцию собственных работ Виктор Петрович собирал четверть века Фото: Александр ИВАНОВ

В безучастности и преградах со стороны бывших городских властей, руководства завода им. Ильича, на котором мастер по дереву в течении многих лет работал мастером по металлу, Виктор Петрович сам выискивал недешевый материал для своего увлечения, находил воодушевление в православной вере и своем любимом Мариуполе.

— Увидел как-то у нас в цеху отработанные остатки хорошего дерева – завод их выбросит, а мне бы для резьбы - то что надо. Подхожу к начальнику цеха, вот, казалось бы, начальник цеха – человек не бедный. Спросил, можно ли забрать дерево, лежит там-то и там-то? Купить готов. Он согласился. А на следующий день начальник цеха забрал его себе. Вот какие люди бывают, — рассказывает мастер.

Виктор Петрович перенес весенние события прошлого года в городе. Ходил в балку за водой, прятался от обстрелов, переживал за жизнь свою и жизнь детей, внуков – как и все жители.

— А еще переживал за сырость и резкие перепады температуры в неотапливаемой квартире-музее с разбитыми окнами, ведь такой режим жизни губителен для обработанной древесины. Иконы и фигуры утеплял, укутывал в сухую ткань, окна забивал подручным материалом, — рассказывает мастер.

Коллекцию собственных работ Виктор Петрович собирал четверть века Фото: Александр ИВАНОВ

Еще до исхода боевых действий Виктор Петрович вместе с супругой (в браке уже больше 40 лет) решили остаться в Мариуполе, а в конце мая стало понятно – уезжать и вовсе нет смысла: многоквартирный дом, где проживает супружеская пара - цел, дети и внуки живы и здоровы и тоже решили остаться, а произведения автора выдержали это испытание – тяжелые условия не повлияли на сохранность работ.

— Я очень люблю город, мне кроме Мариуполя никакой другой город не мил. Все отстроится, отстраивали и не такое. Я летом и осенью работал на уборке завалов, потом в декабре посидел дома – почувствовал, что не могу сидеть без дела. И вот сейчас уже второй месяц работаю у подрядчика, он как раз и занимается этим воссозданием города, — говорит Виктор Петрович.

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