Денис Пушилин о присвоении почетных званий Горловке и Мариуполю: «Это не только дань памяти героическому прошлому, но и важный мостик в будущее»

Президент РФ Владимир Путин присвоил Мариуполю звание «Город воинской славы», а Горловке - «Город трудовой доблести». Фото: УНМ ДНР

Сегодня в жизни Донецкой Народной Республики знаменательное событие - сразу двум городам Республики были присвоены почетные звания Российской Федерации. Горловка стала «Городом трудовой доблести», а Мариуполь - «Городом воинской славы».

Жителей этих городов и всей Республики тепло поздравил врио Главы ДНР Денис Пушилин, который напомнил, как важна историческая память, почитание мужества и стойкости предыдущих поколений.

- Преданность героической истории Отчизны, в том числе малой родины, гордость за Великую Победу и верность ее наследию сподвигли жителей Донбасса в 2014 году на движение сопротивления незаконному киевскому режиму. Присвоение почетных званий Горловке и Мариуполю - это не только дань памяти героическому прошлому, но и важный мостик в будущее. Следующие поколения должны также, зная историю, отстаивать свою землю, беречь Россию, - отметил руководитель региона в своем телеграм-канале.

Не скрывают своей радости и жители этих городов. Так, по словам мариупольчанки Елены Коломиец, чей 14-летний сын Арсен стал волонтером, эту награду ее героический город заслужил.

- Мариуполь ее заслужил! Выстоял и теперь возрождается очень быстрыми темпами. В связи с таким большим событием хочу пожелать, чтобы мариупольцы всегда были целеустремленными и позитивными. А молодежь помогала старикам, не проходила мимо тех, кто сейчас особенно нуждается в помощи. Я как многодетная мать считаю, что звание «Города воинской славы» воодушевит мариупольцев на проявление лучших человеческих качеств, - говорит она.

Учитель истории из Горловки Людмила Токмаченко также горда за свой родной город.

- Я очень рада, что Горловке присвоено звание «Города трудовой доблести». Своим ребятам я много рассказывала, каким трудом Горловка стала одним из центров угольной промышленности, как благодаря инженеру Петру Горлову в 1872 году открывались шахты. Такая, как «Кочегарка», стала лидером углепрома Донбасса. У нас много трудовых династий и в угольной промышленности, и в химической. Завод «Стирол» - крупнейший в Европе по производству удобрений и аммиака. Сейчас нам все это нужно возрождать. А с чувством того, как ценят нашу трудовую доблесть - энтузиазма будет больше.

Ей вторит горнорабочий очистного забоя, ныне - пенсионер Игорь Евсеев:

- Я работал на трех горловских шахтах, два раза в забое чуть не привалило! Но это не останавливало нас, шахта была всегда кормилицей нашим семьям, да и городу. А шахтерских династий было не счесть! Думаю, эта награда городу покажет молодым ребятам, как нас ценят, и главное - как в нас верят. Я пацаном помогал работягам отстаивать шахту, которую разбили фашисты. Носил им молоко, хлеб. Гордился этими мужиками. И сейчас, уверен, наши шахтеры, строители, медики, достойны этой награды, которую присвоили всему городу, отдавая уважение всем горожанам.

Отметим, что почетное звание «Город трудовой доблести» было присвоено указом Президента России Владимира Путина также городу Луганску в ЛНР.

Как отметил глава Российской академии наук Геннадий Красников на заседании российского оргкомитета «Победа», где рассматривались прошедшие экспертизу заявки на присвоение городам почетных званий, присвоение звания «Города трудовой доблести» Луганску и Горловке символизирует восстановление общей исторической памяти. Он напомнил, что оба этих города в годы Великой Отечественной войны выступали центрами угольной промышленности.

- Можно сказать, что восторжествовала историческая правда, потому что без вклада Донбасса трудно было бы представить нашу общую Победу, - утверждает Красников.

В годы Великой Отечественной войны Луганск выступал крупным центром угольной промышленности Донбасса. Фото: Администрация города Луганска

О том, что луганчане - трудовой народ, рассказывает директор Луганского Дворца культуры Татьяна Литман:

- В Луганске живут трудоголики, я сужу о людях по себе и своей семье. Мои родители - фронтовики, они трудились до последнего вздоха своей жизни. Меня они также воспитали - я трудоголик и луганчанка по крови. Я очень горда, что городу присвоили звание трудовой доблести, мы его заслуживаем однозначно. Труд в крови луганчан и всех жителей Донбасса. Луганчане всегда трудились: во время и после Великой Отечественной войны, в перестройку и сейчас, в тылу и на фронте. Мы трудовой народ!

Такие дела должны помнить и увековечивать, считает также заместитель директора, учитель истории и обществознания Луганской общеобразовательной школы №13 имени А.Молодчего Вероника Бова.

- Для Луганска, как столицы Республики, это почетно: на высшем уровне наш город получил такое звание. Я знаю, что наши депутаты собирали документы и обращались о присвоении звания. Для всех жителей это важно, это увековечивание не военных, а именно трудовых подвигов в годы Великой Отечественной войны. Я знаю, что один из Героев Советского Союза Александр Рай, выпускник нашей школы №13, участвовал в послевоенном восстановлении. Все военные заслуги он получил, вернулся в Луганск и трудился на одном из заводов города. Такие дела должны помнить, увековечивать, и 15 ноября это произошло, я очень рада! - говорит она.

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