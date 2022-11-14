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Политика14 ноября 2022 20:13

Новые дороги Донбасса

Работ подобного масштаба в Республике еще не было
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
Работы по восстановлению моста начались еще летом

Работы по восстановлению моста начались еще летом

На всей территории Донецкой Народной Республики проходит ремонт дорог, трасс, восстановление и возведение мостов. Жители отмечают, что работ такого масштаба еще не видели. При этом специалисты делают все на совесть — качество стоит на первом месте.

Важно, что от качества дорог и модернизации дорожной системы зависит, в том числе, экономическое развитие Республики и интеграция с остальной страной. Именно поэтому темпы не сбавляются, а лишь набирают обороты.

50 строителей трудятся над восстановлением моста в Нижней Крынке

50 строителей трудятся над восстановлением моста в Нижней Крынке

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что до конца года в новых регионах планируется привести к нормативу порядка 500 километров дорог.

— В этом году завершим работы на дороге Новоазовск — Мариуполь длиной 44 километра. На 26 километрах уже покрытие уложено, сейчас дорожники работают на уширениях и съездах, на оставшихся 18 километрах еще укладывают нижние слои асфальта, - отметил вице-премьер.

До конца года в новых регионах планируется привести к нормативу порядка 500 километров дорог

До конца года в новых регионах планируется привести к нормативу порядка 500 километров дорог

О том, что при участии специалистов из разных уголков России продолжаются работы по восстановлению и ремонту дорог в новых регионах, вошедших в состав Российской Федерации, сообщили и в Минстрое России.

— В Донецкой Народной Республике отремонтировано 111 дорог. Ещё 71 трассу приведут в нормативное состояние до конца года. В Новоазовском районе восстанавливают 8 городских дорог. На 7 из них работы уже завершены. Специалисты не забывают и про пешеходов — укладывают тротуары, — сообщили в ведомстве.

50 строителей трудятся над восстановлением моста в Нижней Крынке

50 строителей трудятся над восстановлением моста в Нижней Крынке

Также в Новоазовском районе дорожники приступили к асфальтированию четырех межпоселковых дорог. Всего по району обновят 60 километров дорожного покрытия.

Продолжается и восстановление трассы М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск». Водители отмечают, что качество выполненных работ на высоком уровне.

Восстановление трассы М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск»

Восстановление трассы М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск»

— Разница астрономическая. Я здесь был в марте, было невозможно передвигаться безопасно, нельзя было разогнаться. Это просто чудеса, что за такой короткий срок можно полностью все выровнять, сделать дорогу с разметкой, обочиной. Россия пришла! — говорит один из водителей.

Тем временем

В Нижней Крынке восстанавливают мост

50 строителей трудятся над восстановлением моста в Нижней Крынке, который несколько лет назад был поврежден украинскими боевиками. Сейчас строители завершают строительство пролетов. На объекте также работает около 10 единиц техники.

До конца года в новых регионах планируется привести к нормативу порядка 500 километров дорог

До конца года в новых регионах планируется привести к нормативу порядка 500 километров дорог

— Задача — как можно скорее открыть движение для автомобильного транспорта, — отметил Председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

Мост расположен в охранной зоне Ханжонковского водохранилища, является связующим звеном между городами Донецк, Макеевка, Харцызск, Енакиево и близлежащими поселками.

Работы по восстановлению моста начались еще летом

Работы по восстановлению моста начались еще летом

Во время подготовки к восстановлению моста была обустроена временная объездная дорога и временный 12-метровый металлический мост. Завершить восстановление самого моста планируется до конца текущего года.

Работы по реконструкции 91–метрового моста ведут специалисты московской «Мосто-строительной компании «Альянс».

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