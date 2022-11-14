Новые дороги Донбасса

Работы по восстановлению моста начались еще летом

На всей территории Донецкой Народной Республики проходит ремонт дорог, трасс, восстановление и возведение мостов. Жители отмечают, что работ такого масштаба еще не видели. При этом специалисты делают все на совесть — качество стоит на первом месте.

Важно, что от качества дорог и модернизации дорожной системы зависит, в том числе, экономическое развитие Республики и интеграция с остальной страной. Именно поэтому темпы не сбавляются, а лишь набирают обороты.

50 строителей трудятся над восстановлением моста в Нижней Крынке

Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что до конца года в новых регионах планируется привести к нормативу порядка 500 километров дорог.

— В этом году завершим работы на дороге Новоазовск — Мариуполь длиной 44 километра. На 26 километрах уже покрытие уложено, сейчас дорожники работают на уширениях и съездах, на оставшихся 18 километрах еще укладывают нижние слои асфальта, - отметил вице-премьер.

До конца года в новых регионах планируется привести к нормативу порядка 500 километров дорог

О том, что при участии специалистов из разных уголков России продолжаются работы по восстановлению и ремонту дорог в новых регионах, вошедших в состав Российской Федерации, сообщили и в Минстрое России.

— В Донецкой Народной Республике отремонтировано 111 дорог. Ещё 71 трассу приведут в нормативное состояние до конца года. В Новоазовском районе восстанавливают 8 городских дорог. На 7 из них работы уже завершены. Специалисты не забывают и про пешеходов — укладывают тротуары, — сообщили в ведомстве.

50 строителей трудятся над восстановлением моста в Нижней Крынке

Также в Новоазовском районе дорожники приступили к асфальтированию четырех межпоселковых дорог. Всего по району обновят 60 километров дорожного покрытия.

Продолжается и восстановление трассы М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск». Водители отмечают, что качество выполненных работ на высоком уровне.

Восстановление трассы М-14 «Одесса – Мелитополь – Новоазовск»

— Разница астрономическая. Я здесь был в марте, было невозможно передвигаться безопасно, нельзя было разогнаться. Это просто чудеса, что за такой короткий срок можно полностью все выровнять, сделать дорогу с разметкой, обочиной. Россия пришла! — говорит один из водителей.

Тем временем

В Нижней Крынке восстанавливают мост

50 строителей трудятся над восстановлением моста в Нижней Крынке, который несколько лет назад был поврежден украинскими боевиками. Сейчас строители завершают строительство пролетов. На объекте также работает около 10 единиц техники.

До конца года в новых регионах планируется привести к нормативу порядка 500 километров дорог

— Задача — как можно скорее открыть движение для автомобильного транспорта, — отметил Председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

Мост расположен в охранной зоне Ханжонковского водохранилища, является связующим звеном между городами Донецк, Макеевка, Харцызск, Енакиево и близлежащими поселками.

Работы по восстановлению моста начались еще летом

Во время подготовки к восстановлению моста была обустроена временная объездная дорога и временный 12-метровый металлический мост. Завершить восстановление самого моста планируется до конца текущего года.

Работы по реконструкции 91–метрового моста ведут специалисты московской «Мосто-строительной компании «Альянс».

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