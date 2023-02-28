И впредь именовать гвардейским!

Очередная звездочка на фюзеляже российского аса - гвардейский почерк хозяина неба.

НЕ ПРИВИЛЕГИЯ, НО ГОРДОСТЬ

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю:

1. Присвоить 228-му мотострелковому Ленинградско-Павловскому Краснознаменному полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 228-й гвардейский мотострелковый Ленинградско-Павловский Краснознаменный полк».

Это цитата из указа Президента России от 14 февраля этого года.

Наименование «гвардейский» начали вручать во время Великой Отечественной, с 1942 года, это было большим событием в судьбе военного и его части.

Сражаясь на полях специальной военной операции, бойцы 228-го полка проявили качества, достойные как гвардейского звания, так и памяти их предшественников.

БОЕВОЙ ПУТЬ

228-й полк и раньше носил гордое имя: Ленинградско-Павловский Краснознаменный. Свою историю он ведет с июля 1941 года, когда из рабочих заводов Ленинграда была сформирована 2-я дивизия народного ополчения. Первый бой ополченцы приняли у станции Веймарн на восточном берегу реки Луги в августе 1941-го, а 23 сентября 1941 года соединение стало называться 85-й стрелковой дивизией.

Почти 900 дней блокады Ленинграда дивизия защищала осажденный город.

Почетное наименование «Павловская» подразделение получило за освобождение городов Пушкин и Павловск. А за участие в прорыве блокады Ленинграда и освобождение Ленинградской области соединение было награждено орденом Красного Знамени.

После войны дивизия дислоцировалась в Сибирском военном округе. В 1967 году ей было присвоено почетное наименование «Ленинградская». Офицеры и солдаты дивизии принимали участие в обеих чеченских кампаниях, проявив мужество и отвагу.

В июне 2009 года дивизия была преобразована в 32-ю отдельную мотострелковую Ленинградско-Павловскую Краснознаменную бригаду. С 1 декабря 2016 года 32-я бригада стала 228-м мотострелковым Ленинградско-Павловским Краснознаменным полком, который передислоцировали в Екатеринбург.

Теперь к именованию прибавился почетный эпитет «гвардейский».

ИСТОРИЯ ОБО ВСЕМ РАССКАЖЕТ

В указах о присвоении гвардейского звания конкретики всегда мало. За прошедший год почетное наименование получил не только Ленинградско-Павловский полк, но и многие другие подразделения. И во всех случаях заслуги частей описывались общими словами.

Вот, например, 155-я отдельная бригада морской пехоты стала гвардейской еще 28 марта прошлого года. Об этой бригаде много писали позже, в ноябре, когда шли бои за Павловку под Угледаром.

28 марта гвардейское звание получила сформированная в Крыму 126-я отдельная бригада береговой обороны. Высокого статуса бригада удостоена за массовый героизм солдат и офицеров в ходе боевых действиях в Херсонской области. К примеру, во время обороны переправы подразделения бригады отразили девять атак и уничтожили 23 единицы боевой техники противника.

Вот еще одно гвардейское подразделение - 28-я понтонно-мостовая бригада, почетное звание она получила 10 июня прошлого года. За что - и гадать не надо. Мостовики постоянно налаживают переправы через водные преграды для прохода войск и техники, они делают это зачастую под ураганным минометным и артиллерийским огнем, рискуя жизнью. Парни 28-й бригады - точно не из робкого десятка.

277-й бомбардировочный авиационный Млавский полк и 23-й истребительный авиационный Таллинский полк удостоились звания «гвардейский» 10 и 17 ноября прошлого года соответственно. Летчики выполняют боевые задачи зачастую под плотным огнем вражеской ПВО. Помните, как летчики подбитого самолета направили его во вражескую колонну? В эфире тогда прозвучало «Встречайте папу, с...и!». А подвиг летчика Дениса Литвинова, который своим самолетом прикрыл подбитую машину товарища и помог дотянуть до аэродрома!

24-я отдельная бригада специального назначения гвардейская с 30 мая 2022 года.

За время спецоперации гвардейскими стали многие части, описать их подвиги не хватит места в газете. Впрочем, зачастую эти подвиги неизвестны или засекречены. Но когда-нибудь в школах и красных уголках появятся музеи этих частей. И в них о том, что происходило на полях сражений, о героизме и мужестве бойцов будет подробно рассказано.