В ДНР рассказали про подвиг гвардии рядового Евгения Осипова, ценой жизни спасшего боевых товарищей в районе Новоселовки

Денис Пушилин напомнил о самоотверженном поступке солдата. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Денис Пушилин присвоил звание Героя ДНР шести военнослужащим, одному из них - посмертно. Об этом руководитель Республики рассказал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что каждый из этих бойцов совершил отважные поступки при освобождении Волновахи, Новоигнатовки, Рыбенского и Верхнеторецкого.

- Они разбивали глубокоэшелонированную оборону, которую противник долгие годы укреплял под Новобахмутовкой, Новоселовкой, Гольмой, - рассказал Пушилин.

В число награжденных вошел гвардии рядовой Евгений Осипов. Это он был удостоен звания Героя ДНР посмертно. Военнослужащий прикрывал отход штурмовой группы в районе Новоселовки, и лишь благодаря ему подразделение смогло вовремя перегруппироваться. При смене огневой точки военнослужащий погиб. Награду военного вручили его вдове.

Награду военного вручили его вдове. Фото: Администрация Главы ДНР

Как признался позже один из награжденных в этот день военнослужащих с позывным «Акелла», благодаря именно таким ребятам освобождается от нацистов родная земля.

Он добавил, что Золотая Звезда Героя ДНР - это не только его личная заслуга, но также всех ребят из его подразделения, которые находятся на позициях.

- Это награда не только моя, а и тех ребят, которые сейчас в окопах, тех ребят, которые положили свои жизни. Это больше всего их заслуга, - сказал военный.

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