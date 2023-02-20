Самара подает пример

Дмитрий Азаров сам проверял, как в госпитале работают с военнослужащими.

В Самарской области придумали, как помочь военнослужащим, принимавшим участие в СВО, быстро и без особых усилий получить медицинскую и психологическую реабилитацию, вернуться к мирной жизни. Проект «Возвращение» оказался настолько удачным и востребованным, что Президент РФ Владимир Путин поручил распространить его на всю страну.

Речь идет о создании комплексного плана мероприятий по поддержке тех, кто вернулся с СВО. Это межведомственная программа. Входной точкой станут «Госуслуги» - здесь появится сервис «Возвращение». И все военнослужащие в режиме «одного окна» будут получать все необходимые меры поддержки. Аналогичные услуги будут доступны в офисах «Мои документы» и в МФЦ.

Таким образом, все участники СВО смогут, вернувшись домой, получить все положенные выплаты, записаться на реабилитацию, получить помощь с трудоустройством. Предполагается, что здесь же будет возможность узнать обо всех активностях, в которых военнослужащие могут принять участие.

В Самарской области план работы уже утвердил губернатор Дмитрий Азаров. В каждом муниципалитете региона у военнослужащих будет куратор, который поможет получить всю необходимую поддержку. Сейчас уже проведена большая работа: обучены психологи, подготовлены медики.

- Открыт Центр психологической помощи и укомплектованы мобильные бригады психологов. На базе госпиталя ветеранов войн и санаториев области проводится расширенная диспансеризация и медицинская реабилитация. Также создается первый в России центр, который будет отвечать за лекарственное обеспечение, реабилитацию и трудовую адаптацию участников СВО, - рассказали в правительстве Самарской области.

Уже сейчас проект начинает свою работу: например, военнослужащие смогли пройти диспансеризацию, пользуясь «зеленым коридором». Начали работу и персональные кураторы. Вернувшийся с СВО боец Артем уже воспользовался некоторыми благами, которые дает проект, и уверен, что его товарищам в будущем такая система пригодится.

- Отношение хорошее, конечно, проект очень нужный, он помогает многим людям, которые оттуда возвращаются. И я так полагаю, что в будущем он будет действовать не только в регионе, в Самарской области, но и по всей России, - отметил он.

Его коллега Максим также уже воспользовался возможностью пройти диспансеризацию.

- Я очень благодарен, что нас не забыли. Тут встречаю товарищей, с которыми были в одних окопах. Все это, правда, очень востребовано, сложно разобраться в системах начисления пособий, в социальных гарантиях, льготах. Такая помощь для нас очень ценна, - отметил он.

Поручение о распространении опыта Самары на все регионы Владимир Путин дал своему помощнику, экономисту Максиму Орешкину.

- Я попрошу эту часть работы взять, обработать и за моей подписью направить в правительство и регионы, с тем чтобы люди взяли оттуда самое эффективно работающее, - подчеркнул президент.

КОНКРЕТНО

Как будет работать «Возвращение»

Сервис будет работать через «Госуслуги».

Каждому военнослужащему прикрепят куратора, ответственного за помощь в решении проблем его и семьи.

Информация о льготах и возможных выплатах появится в личном кабинете.

Здесь же можно будет подать заявку на реабилитацию, записаться на прием к медикам или в группу психологической помощи.