Машиностроение, автомобилестроение, металлургия, горнодобывающая, легкая и текстильная промышленность, производство стройматериалов. Сегодня в области, несмотря ни на что, работает 66 предприятий. Налаживаются связи с другими регионами России.

- В Запорожской области активно восстанавливаются производственные комплексы, - говорит и. о. министра промышленности и энергетики Запорожской области Юрий Гуськов. - Регион возвращается к мирной жизни, у людей появилась долгожданная работа и перспективы будущего. Происходит запуск экономики.

Легкая промышленность в области уже начала получать крупные государственные заказы. Предприятия этой сферы быстрее других смогли включиться в цепочку кооперации предприятий и уже заключают контракты. Четыре из девяти фирм уже приступили к работе. Планируется создание кластеров по переработке текстильного вторсырья и лубяных изделий. Скоро товары под брендом «Сделано в Запорожье» появятся на прилавках всей страны.

- На предприятии «Славянский пух» налажен выпуск мягкого инвентаря: подушек и одеял, - рассказывают в администрации Запорожской области. - Самая крупная в регионе Бердянская швейная фабрика в начале ноября успешно приступила к работе. В стадии запуска узкоспециализированная Токмакская швейная фабрика. Мелитопольская швейная фабрика тоже активно включилась в работу, швейный цех уже выпускает спецодежду.

Заработал построенный с нуля асфальтобетонный завод. Работа предприятия будет идти круглосуточно, а готовая смесь выгружается сразу в грузовики. Далее его развозят по всей области в места, где ведутся работы по восстановлению дорожного полотна. Мощность завода - 160 тонн в час.

Принято решение провести капитальный ремонт цехов с заменой оборудования Мелитопольского «Рыбцеха № 1». Сегодня предприятие производит около 50 наименований продукции из рыбы и морепродуктов. Цех уже поставляет свою продукцию за пределы региона, а после реконструкции этот поток вырастет до 80 тонн.

- Если раньше в среднем здесь перерабатывали 20 тонн рыбы в месяц, наполняя исключительно рынок Мелитополя, то за два с половиной месяца объемы достигли 60 тонн, - рассказывает в телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий.

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В регионе создан «Фонд развития промышленности Запорожской области» для финансовой поддержки промышленных предприятий в регионе. О необходимости его создания говорилось на встрече с руководством региона в Минпромторге.

- Для нас крайне важно активно участвовать в восстановлении промышленности новых территорий, - подчеркнул при встрече с главой Запорожской области Евгением Балицким руководитель Минпромторга страны Денис Мантуров.

На эти цели из федерального бюджета России выделено 1,5 млрд рублей, правительство региона сейчас проводит разъяснительную работу с предпринимателями, объясняя, кто может претендовать на получение субсидий. По этим программам можно будет провести модернизацию производств.