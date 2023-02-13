Работайте, братья!

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко с рабочим визитом посетил Запорожскую область. Он пообщался с молодыми ребятами, волонтерами и студентами, которые рассказали о своей работе, проверил цены на продукты в магазинах и рынках. Затем встретился с добровольцами батальона им. Судоплатова, получившего имя в честь легендарного советского разведчика, прославившегося ликвидацией лидера украинских националистов.

- Пообщались с ребятами, проговорили их основные задачи и этапы подготовки, которые они проходят перед выполнением боевых задач на линии боевого соприкосновения, - рассказал об итогах этой поездки Сергей Кириенко.

Руководители батальона отметили, что этот визит еще больше воодушевил добровольцев на выполнение поставленных перед ними задач.

Приказ о формировании трех добровольческих батальонов власти региона подписали в сентябре. Бойцы батальона им. Судоплатова взяли под охрану стратегические объекты в Запорожской области. В составе формирования - не только граждане России, но и представители других стран. Недавно к команде присоединились сербские добровольцы, а буквально на днях батальон пополнился турецкими единомышленниками. Три человека сейчас проходят обучение и боевое слаживание.

- Приехал из Турции поддерживать наших русских братьев. Как и те, с кем я приехал, мои друзья, мы против нацистов, мы знаем, что здесь происходит. Мы знаем, что Россия воюет не против Украины, а против нацистов, которые управляют Украиной, - поделился своими мотивами доброволец с позывным «Узун».

Его товарищ с позывным «Лаз» считает, что в Анкаре с пониманием отнесутся к такому решению сограждан, так как у стран хорошие отношения.

- Мы знаем, что против нас не украинцы и не украинские войска. Это войну Россия выиграет, - подчеркнул он.

Сейчас подразделение выполняет ряд задач по охране спокойной жизни региона. Лучшие бойцы отправлены на передовую в Запорожской области. Врио губернатора региона Евгений Балицкий заверил, что они обеспечены всем необходимым вооружением и обмундированием, аптечками и обладают нужным боевым опытом.

- Добровольцы батальона Судоплатова настроены решительно, рвутся в бой. Пока на передний край обороны отправились лучшие, - рассказал врио губернатора.

КСТАТИ

Батальон имени Судоплатова в своем телеграм-канале официально объявил, что заплатит 12 миллионов рублей за каждый трофейный исправный танк «Леопард», «Абрамс» или «Челленджер». Таким образом здесь решили еще раз подтвердить веру в скорую победу России.