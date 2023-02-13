Как республики и области вытолкнули за пределы России

Учитывая исторический контекст, пожалуй, правильно называть народные республики, Запорожье и Херсонщину не новыми, а историческими регионами. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

НЕ НОВЫЕ, А ИСТОРИЧЕСКИЕ

В начале февраля Владимир Путин провел очередное совещание по восстановлению Донбасса. Говоря о восстановлении жилья, Владимир Владимирович сделал важную оговорку. Он сказал:

- Введение льготной ипотеки должно послужить развитию стройки на новых и на самом-то деле на давних, исторических наших территориях, нарастить здесь объемы ввода жилья и в целом повысить темпы восстановления городов и поселков.

Президент России не первый раз говорит о том, что новые регионы издавна были русскими землями. А в составе Украины они оказались из-за политических решений большевиков…

ОБЪЕДИНЕНИЕ В КОНЦЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ

Если не брать совсем древние времена Киевской Руси и татаро-монгольского ига, то левобережье Днепра оставалось частью России как минимум последние 350 лет.

«В ходе затяжной войны Русского государства с Речью Посполитой (середина XVII века. - Ред.) некоторые из гетманов, наследников Хмельницкого, то «отлагались» от Москвы, то искали поддержки у Швеции, Польши, Турции. Но для народа война носила, по сути, освободительный характер. Она завершилась Андрусовским перемирием 1667 года. В состав Русского государства вошли город Киев и земли левобережья Днепра, включая Полтавщину, Черниговщину, а также Запорожье. Их жители воссоединились с основной частью русского православного народа. За самой этой областью утвердилось название «Малая Русь» (Малороссия)», - написал глава страны в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» летом 2021 года.

Владимир Путин отмечает, что интеграция западнорусских земель шла на основе общей веры, культурных традиций и языковой близости. Позже литературный язык обогащался за счет народного. К примеру, Тарас Шевченко стихи писал на украинском, а прозу - в основном на русском. У Гоголя, уроженца Полтавщины, полно малороссийских выражений и фольклорных мотивов.

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БОЛЬШЕВИКИ НАРИСОВАЛИ НОВЫЕ ГРАНИЦЫ

Переломный момент настал после 1917 года, когда большевики стали перекраивать границы бывшей империи.

«Не представляли себя вне России и многие республики, учрежденные сторонниками большевиков. Вместе с тем по разным мотивам вожди большевистской партии порой буквально выталкивали их за пределы Советской России», - отмечает Путин.

Вот конкретный пример: в 1918 году была провозглашена Донецко-Криворожская Советская Республика. Она обратилась в Москву с просьбой включить ее в состав Советской России.

«Последовал отказ. Ленин встречался с руководителями этой республики и убеждал их действовать в составе Советской Украины. 15 марта 1918 года ЦК РКП(б) прямо постановил направить на украинский съезд Советов делегатов, в том числе из Донецкого бассейна, и создать на съезде «одно правительство для всей Украины». Территории Донецко-Криворожской Советской Республики в дальнейшем в основном и составили области юго-востока Украины», - напоминает в статье президент.

Границы чертили не по национальным или культурным соображениям, а скорее по экономическим. Без Донбасса Украина получалась совершенно аграрной. Почти все производство в то время было на левом берегу Днепра. Украинские большевики требовали передать им хоть какую-то промышленность.

МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Потом СССР создали по ленинскому плану образования союзного государства. Республикам дали право свободно выйти из Союза. Владимир Владимирович в статье этот факт назвал «миной замедленного действия», заложенной в основе государства. Но пока власть коммунистов была сильна, никто об этом не думал.

«В СССР границы между республиками, конечно же, не воспринимались как государственные, носили условный характер в рамках единой страны, которая при всех атрибутах федерации, по существу, была в высшей степени централизованной - за счет, повторю, руководящей роли КПСС. Но в 1991 году все эти территории, а главное - люди, которые там жили, в одночасье оказались за границей. И были уже действительно оторваны от исторической Родины», - пишет Владимир Путин.

Учитывая весь этот исторический контекст, пожалуй, правильно называть народные республики, Запорожье и Херсонщину не новыми, а историческими регионами. Если бы не политическая конъюнктура и непродуманные решения политиков в прошлом, левый берег Днепра и раньше бы оставался российским.