Онкодиспансеры Донбасса будут развиваться

Онкодиспансер в Красном Луче.

Об этом глава государства заявил 2 февраля на встрече с представителями общественных патриотических и молодежных организаций в Волгограде.

- Вы знаете, что в России принята большая и финансово обеспеченная программа борьбы с онкологическими заболеваниями, развития центров, насыщения их соответствующей техникой современной и так далее. Я обязательно проверю, вписаны ли наши новые территории в эту работу и выделяется ли там достаточное финансирование на эти цели. Обязательно посмотрю, - пообещал президент.

Путин отметил, что онкологическим центрам Донбасса обязательно нужно обмениваться опытом с другими территориями России.

- Это такая наукоемкая отрасль здравоохранения, которая требует постоянной подпитки и обмена информацией, - сказал он.

РОССИЯ ВЫВЕЛА НА ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

Луганский республиканский онкодиспансер (ЛРКОД) получает поддержку от России уже не первый год. В рамках гуманитарной помощи медучреждение получило эндоскопическое оборудование, рентген-аппарат, электрокардиограф. Вся техника высочайшего качества и соответствует мировым стандартам.

- За 2022 год было выполнено пять тысяч операций, 580 из которых высокотехнологические, - рассказала заместитель главного врача по медицинской части лечебного учреждения Валентина Катилевская. - Кроме того, на базе онкодиспансера было проведено 50 тысяч процедур лучевой терапии и 5551 курс химиотерапии. Проконсультировано было 73 854 человека, у 4800 из них выявили рак впервые.

Главврач луганского онкодиспансера Ольга Рябцева призналась, что 2022 год для сотрудников медцентра был непростым.

- Наша республика вернула временно оккупированные до этого Украиной территории, и наших сограждан стало уже не 1,4 млн человек, а 2,1 млн. Соответственно пациентов у нас прибавилось, - сказала она. - Но благодаря тому, что республика стала субъектом РФ, у наших пациентов появилась возможность проходить обследование и лечение по самым высоким медико-технологическим стандартам.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

Врачи-онкологи из ЛНР повышают квалификацию, принимая участие в конференциях, семинарах, съездах, мастер-классах, консультациях, которые проводятся спецами онкоцентров по всей России.

- Сейчас продолжается сотрудничество с МНИОИ им. Герцена, Омским и Новосибирским областными онкологическими диспансерами, - сказала Рябцева.

В республике функционирует единственное отделение, которое оказывает помощь деткам с онкологическими заболеваниями. Оно располагается на базе Луганской республиканской детской клинической больницы. Сегодня в отделении детской онкогематологии лечатся 22 ребенка.

Анна Лесина.

- Детки у нас лежат с различными заболеваниями. Это в основном злокачественные новообразования мягких тканей, патологии органов кроветворения и т. д., - подчеркнула заведующая отделением Анна Лесина. - Все дети, находящиеся в стационаре, лечатся бесплатно, потому что препараты в больницу поступают за счет государства.

Красный Луч и Алчевск - в деле Онкологический диспансер есть и в Красном Луче. В этом учреждении на учете состоят больше двух тысяч горожан.

- Благодаря вхождению в состав Российской Федерации онкодиспансер обеспечен химиопрепаратами и получил высокотехнологичное оборудование для обследования и лечения, - подчеркнула главный врач медцентра Татьяна Дубинина.

Татьяна Дубинина.

В Краснолучском онкодиспансере пациенты получают комплексное лечение. Это и химиотерапия, и лучевая терапия, и оперативные вмешательства.

В Алчевском онкологическом диспансере работают сразу несколько онкологических отделений: онкохирургическое, радиологии, химиотерапии, поликлиническое и патологоанатомическое отделения. В этом учреждении каждый год лечение проходят порядка двух с половиной тысяч пациентов, еще около 14 тысяч получают высококвалифицированную медицинскую помощь амбулаторно.

- Нам помогает вся Россия - поставляются медикаменты, обновляются фонды, - сказал заведующий патологоанатомическим отделением Владимир Свердлов. - Например, регион-шеф Вологда передал диспансеру аппарат лучевой терапии «ТЕРАД 200».

СПЕЦПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН

Тем временем благотворительный фонд «ДАЛЬШЕ» запустил специальную программу поддержки для донбасских женщин с диагнозом «рак груди».

- Впервые в алгоритм сопровождения фонда включена услуга «управление случаем»: мы готовы включаться и разбираться с каждой ситуацией, например, с вопросами получения лечения в конкретном медучреждении или федеральном центре, - пояснила президент благотворительного фонда Оксана Молдованова. - Система маршрутизации в рамках онкологической службы РФ для онкопациентов из ЛНР и ДНР пока не отработана до автоматизма. Порой требуется «ручное» сопровождение. Мы поможем прийти в себя, сориентироваться в новых обстоятельствах, найти точку сборки, чтобы жить дальше.

Более подробно о программе можно узнать на сайте фонда - dalshefond.ru. Также там можно пройти бесплатный тест и оценить риск развития рака молочной железы.