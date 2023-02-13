Новые маршруты по новым дорогам

Фото: kherson-news.ru

О строительстве новой транспортной системы в Херсоне еще в начале января объявил врио губернатора Владимир Сальдо. Планы грандиозные: появятся качественные дороги, большая автострада, которая должна соединить города области с «Тавридой». От нее пойдет круговая трасса до Джанкоя, Чонгара, Мелитополя и Геническа - до Ростова.

Работа уже началась: специальная компания взялась за содержание автомобильных дорог региона. «Херсон Автодор» проводит работы по механизированной очистке от грязи проезжей части межмуниципальной автомобильной дороги Геническ - Стрелковое. Ежедневно автомобили очищают участок региональной дороги от трассы Джанкой - Мелитополь до столицы региона. Для работы компания привлекла два трактора «Беларусь» с навесным оборудованием. Они прибыли в составе дорожной техники, приобретенной на выделенные из бюджета РФ средства.

Сегодня сообщение налажено между крупными населенными пунктами Херсонской области.

- Запустили уже автостанции в Геническе, Новоалексеевке, Новотроицке, Скадовске, Железном Порту, Ивановке, Стрелковом, - рассказал о сделанной работе и планах директор ГУП «Херсонтранс» Николай Остюченко.

Министр транспорта Тимур Худояров добавил, что открывается также новый межмуниципальный маршрут «Чаплынка - Геническ».

А уже с начала февраля первые рейсы отправились в Республику Крым. Маршрут ведет в Ялту, Джанкой и Симферополь из Геническа и Скадовска. Цены на проезд в комфортабельных автобусах - от 600 рублей, что дешевле, чем у частных перевозчиков.

- Этот маршрут идет напрямую. Пассажиры на нем пересекают границу. Также весь досмотр и все необходимые процедуры совершаются, но люди не покидают автобус, не пересаживаются в другой, чтобы ехать дальше, как это было ранее, - уточнил Остюченко.

Первыми пассажирами в первый день перевозок стали девять человек. Билеты можно было купить на самом вокзале или через банковский терминал.

- Мы рады, что появились автобусы, которые будут спокойно проезжать через границу между регионами. Мы с сыном едем в Крым к родственникам, до этого просто не решались на поездку, - рассказала Галина, одна из пассажирок.

КОНКРЕТНО

Расписание движения межрегиональных автобусов:

Джанкой - Геническ (600 рублей)

Из Джанкоя 07.00

Из Геническа 16.10

Скадовск - Симферополь (1300 рублей)

Из Скадовска 07.00

Из Симферополя 15.30

Геническ - Симферополь- Ялта (1300 - 1500 рублей)

Из Геническа 07.00

Из Ялты 13.45 (Алушта 14.25, Симферополь 15.55)