Зачем нужен личный кабинет налогоплательщика

Теперь херсонцы могут подключить личный кабинет налогоплательщика и дистанционно получать нужные справки, информацию о доходах и имуществе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь херсонцы могут подключить личный кабинет налогоплательщика и дистанционно получать нужные справки, информацию о доходах и имуществе.

- Личные кабинеты на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России созданы для трех категорий налогоплательщиков - организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Каждый из них имеет свой функционал, - уточнили в пресс-службе администрации Херсонской области.

ЕСЛИ Я - ФИЗЛИЦО

Физическое лицо - это любой гражданин страны, который не является индивидуальным предпринимателем, бизнесменом. На сайте ФНС можно запросить справки о состоянии расчетов, подать заявление о доходе, посмотреть, нет ли задолженности по налогам.

К сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно получить доступ несколькими способами. Самый простой вариант - подойти в налоговую лично и подать заявление по специальной форме КНД 1116102. При себе нужно иметь паспорт. Если доступ к личному кабинету нужен херсонцу, не достигшему 14 лет, заявление могут подать его законные представители, но при этом потребуется свидетельство о рождении ребенка и паспорт родителя. Войти в личный кабинет можно с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, а также, используя квалифицированную электронную подпись, данные о которой хранятся на жестком диске, смарт-карте или на usb-ключе. Но это более сложный путь. Нужно получить квалифицированный ключ проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, который аккредитован в сети центров Минкомсвязи России.

Зайти в личный кабинет ФНС также можно, используя данные входа на портал госуслуг. Но авторизоваться смогут только те пользователи, которые обращались за реквизитами доступа лично в отделение почты России, МФЦ или в другое место присутствия операторов Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

ЕСЛИ Я - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Функционал личного кабинета для индивидуальных предпринимателей (ИП) отличается. Здесь можно следить удаленно за начисленными налогами, направлять сообщения в налоговую, а еще есть возможность подать заявление на изменение системы налогообложения. Но для дистанционной отправки отчетности в инспекцию потребуется квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи.

Предприниматель может зайти в личный кабинет ФНС несколькими способами: с помощью портала госуслуг или же войти через логин и пароль физлица. Но при входе в кабинет ИП нужно будет ввести данные ОГРНИП.

ЕСЛИ Я - ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

В личном кабинете для юрлиц достаточно много возможностей - получение выписки из ЕГРН, информации о состоянии расчетов с бюджетом, внесение изменений в сведения из ЕГРЮЛ и так далее.

Для получения доступа к сервису в первую очередь нужно получить квалифицированный ключ проверки электронной подписи в Управляющем центре ФНС России. Это бесплатно. Далее необходимо подключить ключ к компьютеру, загрузить страничку личного кабинета для юрлиц, настроить и установить программное обеспечение, а потом зарегистрироваться.

СПРАВКА «КП»

Адреса налоговых служб в Херсонской области: г. Скадовск, ул. Александровская, 32-А; г. Геническ, ул. Братьев Коваленко; 60, пгт. Нижние Серогозы, ул. Высочина, 2.