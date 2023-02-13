Цены под контролем

Стоимость продовольственных товаров в новых регионах России выше, чем в целом по стране. Особенно это заметно в Запорожской и Херсонской областях. Здесь, по оценкам экспертов, цены больше, чем в соседнем Крыму и даже в ДНР и ЛНР. Такая ситуация требует немедленного вмешательства и урегулирования - об этом заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. На прошлой неделе он проинспектировал рынки и магазины в Херсонской и Запорожской областях и на совещании с представителями Минпромторга России, властями и предпринимателями Херсонской и Запорожской областей, которое прошло в Геническе, довольно жестко высказался на эту тему. Перед местным руководством были поставлены задачи - выявить причины необоснованного завышения цен и контролировать ценообразование на все категории товаров.

На этом же совещании присутствующие обсудили социально-экономическое развитие новых регионов России. Сергей Кириенко особое внимание уделил вопросам поддержки предприятий Херсонской и Запорожской областей: ссудам, выплатам, налоговым льготам и послаблениям.

Что почем?

Регулярный мониторинг цен на продукты в региональных сетях и на рынках проводят также местные экономисты. Согласно их выводам пришедшие на смену украинским производителям и супермаркетам российские поставщики продуктов практически полностью закрыли возникший после начала боевых действий дефицит. Если в первое время в Запорожскую и Херсонскую области везли продукты из Крыма и Донецка, то в настоящий момент полки магазинов заполняют в том числе местные производители и популярные российские бренды.

Сейчас ценообразование на все категории товаров и особенно на социально значимые взяты под особый контроль. Жители надеются, что в скором времени стоимость продуктов на полках магазинов Запорожской и Херсонской областей сравняется с общероссийскими показателями.

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Андрей Кочетов, и. о. министра по тарифам и ценовому регулированию Запорожской области:

- Наша задача сейчас - привести все наши цены в правовое поле Российской Федерации. Есть перечень социально значимых товаров, и мы занимаемся мониторингом цен на них. Причем наш мониторинг не ограничивается только городом Мелитополем, а распространяется по всей Запорожской области. Штат нашего министерства не очень большой. И с этим полевым мониторингом нам очень помогают волонтеры из общественной молодежной организации «Юг молодой». Они активно включились в работу, и мы очень довольны этим сотрудничеством. У нас благодаря этим ребятам есть возможность точечно влиять на ситуацию.

Например, если где-то «выбивается» цена, мы можем туда целенаправленно приехать и поработать на месте с тем или иным предпринимателем. Кстати, могу сейчас проанонсировать, что в настоящее время мы планируем провести ряд мероприятий, чтобы поощрять добросовестных бизнесменов.