«Храм, как и город, был разрушен и восстанавливается»: в Мариуполе провели первую службу в Свято-Успенском храме, разрушенном ВФУ

В Свято-Успенском храме Мариуполя прошла первая служба, хотя здание еще восстанавливают Фото: Александр ИВАНОВ

В мариупольском Свято-Успенском храме провели первую службу, хотя восстановление церкви еще не закончено. Храм находится вблизи комбината «Азовсталь» и был полностью разрушен украинскими боевиками. Об этом сообщил корреспондент «Комсомольской правды» с места событий.

В Свято-Успенском храме Мариуполя прошла первая служба, хотя здание еще восстанавливают Фото: Александр ИВАНОВ

В Свято-Успенском храме Мариуполя прошла первая служба, хотя здание еще восстанавливают Фото: Александр ИВАНОВ

— Храм — это символ нашего города, он, как и город, был разрушен и восстанавливается. Огромная благодарность меценатам-восстановителям, без них это было невозможно, — рассказал настоятель храма иерей Валерий. — Когда проходили боевые действия на «Азовстали», я надел крест и вышел на позиции русской армии, мне выделили БТР и 30 минут времени. Привезли в храм, я увидел оскверненный алтарь, иконы... Сердце кровью обливалось. Я спас некоторые иконы, смог унести.

В Свято-Успенском храме Мариуполя прошла первая служба, хотя здание еще восстанавливают Фото: Александр ИВАНОВ

Таким образом, Свято-Успенский храм ввели в Богослужебный круг Мариупольского Благочиния Донецкой епархии. После службы священнослужители поблагодарили всех причастных к возрождению храма, московского мецената, строителей и прихожан.

В Свято-Успенском храме Мариуполя прошла первая служба, хотя здание еще восстанавливают Фото: Александр ИВАНОВ

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