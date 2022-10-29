Загадка «шахтерской белки»: В донецком парке Ленинского комсомола живут зверьки необычной окраски

Донецкая белка в парке Ленком. Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Какой только способ расслабиться не придумают жители обстреливаемого города Донецк! Кормят котиков и собак, которых оставили хозяева, уехав в спокойные места. Поддерживают голубей, чья популяция размножается в городе рекордными темпами. И, конечно, ходят в парки. Покормить и понаблюдать за утками в прудах – тоже отвлекает от звуков боевых действий и ежедневных сводках об обстрелах ВСУ.

Белки не любят позировать. Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Раза три – четыре в неделю приходим с мужем и наполняем кормушки, - говорит Ирина Степановна Немоляева, учитель младших классов на пенсии. – Каких только птиц здесь нет! Грачи, вороны, сойки, синички, даже фазаны. Я очень надеюсь, что дончане, приходя в парк, прокормят животных зимой. Этот парк был любимым местом у нас с мужем еще до событий 2014 года. В нем не так много людей, как в парке Шербакова, есть уголок с елями, можно подышать фитоцидами. Именно там много белочек.

Чтобы позвать белку, постучите орехами друг о друга. Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Не удалось приручить белку?

- Они здесь почти ручные, если найти правильный подход. Зову я их, постукивая орешками, или каштанами, звуков человеческого голоса они пугаются. Кормлю тоже орешками. Очень интересно наблюдать, как они их потом прячут. Правда быстро забывают – где закопали.

- Дончане шутят, что здесь появились особые белки темного окраса. Их назвали «шахтерскими».

- Да, таких белок стало много. Мы привыкли к рыженьким зверькам. А темные пока в диковинку. Но появились в природе они давно, а к нам перебрались недавно. Лично я их раньше в парке не видела. А дончане тут же дали им название – «шахтерские».

Многие кормят симпатичных зверьков. Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

КОМПЕТЕНТНО

Кандидат биологических наук Владимир Еремеев: «С окрасом у белки все непросто»

- Окрас этих зверьков не только меняется зимой и летом, но даже в пределах одной группы (популяции) зверьков может быть очень разным. Увиденную белку можно смело назвать «шахтерской», против науки вы этим не погрешите. Так что с окрасом у белки все непросто. Но биологически это один вид – белка обыкновенная.

Встречаются и белки-меланисты с совершенно чёрным мехом, есть альбиносы с белой шубкой, пегие белки, мех которых покрыт белыми пятнами и т.п.

- Чем их можно кормить?

- Они предпочитают шишки хвойных деревьев, которые умело раскалывают. Но будут рады и орехам, особенно скорлупу для них расколет человек. С удовольствием зверьки отведают каштаны и желуди, некоторые виды грибов и ягод. Могут закусить молодыми почками и побегами и даже насекомыми.

На зиму белка делает запасы желудей, орехов, шишек, прячет их и часто забывает, где именно. Этим зверьки приносят огромную пользу лесам и паркам. Да и другие звери не прочь полакомится их запасами, если найдут.

- Как они чувствуют себя в городе?

- Прекрасно. Лично видел белку прямо около железнодорожного вокзала. При по району стреляли так, что уши закладывало. А зверек спокойно искал корм на территории детского сада.

- Их действительно стало больше в Донецке?

- Я точно могу сказать, что люди их стали чаще видеть. Вообще, сосчитать популяцию белок в городе – очень нетривиальная задача. Вот дикого кабана в Донецке видели и засняли на телефон. А белка, если захочет спрятаться, сделает это так, что для ее поиска нужна будет собака охотничьей породы. Ну или множество развешенных на деревьях парков видеокамер.

В целом, все предпосылки для этого есть. Леса горят из-за обстрелов и просто небрежности людей. Значит, зверькам приходится искать новые места для жизни и кормёжки. И для этого вида это вообще не проблема – белка легко приспосабливается.

Десять фактов о белках

1. Белке нужно примерно 3 тысячи орехов, чтобы питаться всю зиму.

2. Хвост для белки служит рулём — при прыжках она с его помощью управляет своим полётом.

3. Организм белки не усваивает арахис, поэтому кормить им белок КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ. Особенно если это соленый арахис «под пиво».

4. Белка может без последствий приземлиться с высоты в 20-30 метров. Для этого она использует свой хвост как парашют, замедляя тем самым свое падение.

5. Чуткие волоски у белок имеются не только на торчащих ушах, но и на передних лапках. Это для нее особый, недоступный нам (но понятный кошкам) способ познания окружающего мира.

6. Белки обитают на всех материках, кроме Австралии и Антарктиды.

7. Помимо обычных белок, существуют ещё и белки-летяги, которые способны планировать по лесу как птицы. К сожалению, у нас они не водятся.

8. Белки отлично плавают, но при этом они держат хвост на поверхности воды. Если вдруг хвост окажется намочен, например, волной — белка, скорее всего, утонет, так как намокшая пушистая шерсть потянет её на дно.

9. В древности у многих народов (в том числе в России) беличьи шкурки были одной из самых первых в истории международных валют.

10. Белки общаются друг с другом с помощью движений хвоста.

(По материалам Госкомэкополитики ДНР).

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Традиционные корма:

- Пшено

- Крошки белого хлеба

- Нежареные семечки

- Несоленое сало

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