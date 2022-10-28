В Донецке установили бюст известного советского разведчика, борца с украинским национализмом Павла Судоплатова

Бюст расположен на площади Правосудия в центре города Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня в Донецке был открыт бюст известному советскому разведчику Павлу Судоплатову, который в свое время принимал участие в операциях по ликвидации главных организаторов украинского националистического движения - Коновальца и Шухевича.

В Донецке открыли памятник Павлу Судоплатову Фото: Иван ЖИЛЯК

Место расположения бюста было выбрано не случайно - памятник борцу с украинским национализмом установлен на площади Правосудия рядом со зданиями Генеральной прокуратуры и Верховного суда ДНР.

В Донецке открыли памятник Павлу Судоплатову Фото: Иван ЖИЛЯК

В торжественной церемонии его открытия приняли участие заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, министр культуры Республики Михаил Желтяков, министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров, исполнительный директор «Русского центра» Елена Евсеева и другие.

В Донецке открыли памятник Павлу Судоплатову Фото: Иван ЖИЛЯК

- Сегодня день освобождения Украины от фашистских захватчиков. Судоплатов всю жизнь боролся с фашизмом и с бандеровцами. Поэтому очень символично, что в этот день мы открываем памятник выдающемуся разведчику, - рассказал журналистам ДАН Михаил Желтяков.

Министр культуры отметил, что если бы было побольше бы таких патриотов, то не было бы тогда и бандеровцев, которые сейчас вновь возродились на Украине.

В Донецке открыли памятник Павлу Судоплатову Фото: Иван ЖИЛЯК

Отметим, что Павел Судоплатов известен тем, что всю свою жизнь боролся с идеями украинского радикального национализма. Он родился в 1907 году в Мелитополе Запорожской области, был разведчиком. Отмечен множественными государственными наградами - орденами Ленина, Красного Знамени, Суворова 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Кавказа» и др.

В годы Великой Отечественной войны Судоплатов возглавлял 4-е управление НКВД, отвечал за партизанские и разведывательно-диверсионные операции в тылу противника, координировал работу агентов в Германии и на территории ее союзников, руководил диверсионной работой против оккупантов на Кавказе. Участвовал в разработке плана покушения на Гитлера группой Миклашевского.

В 1938 году он уничтожил в Роттердаме руководителя Организации украинских националистов (ОУН*) Евгения Коновальца. Воспользовавшись слабостью последнего - тягой к сладкому - Судоплатов передал ему бомбу, замаскированную под коробку шоколадных конфет.

После войны Судоплатов снова был направлен на борьбу с украинскими националистами, ушедшими в подполье. В марте 1950 года боевая группа под его руководством окружила дом во Львовской области, где укрывался генерал-хорунжий Украинской повстанческой армии (УПА*) Роман Шухевич. В перестрелке Шухевича убили.

* Запрещенная в ДНР и России организация

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