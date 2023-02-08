ВФУ нанесли удар по Ленинскому району Донецка: разрушено здание бывшего кинотеатра «Сталь»

На месте прилета образовалась большая воронка. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ленинский район Донецка с применением реактивной системы залпового огня «HIMARS». Удар пришелся по улице Ивана Ткаченко. В результате обстрела было серьезно повреждено здание бывшего кинотеатра «Сталь». Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По уточненной информации, в Ленинском районе по ул. И. Ткаченко (возле металлургического техникума) значительные разрушения получило здание бывшего кинотеатра «Сталь», — рассказал мэр города.

Жительница района добавила, что услышала громкий взрыв, после чего на машинах, припаркованных на улице, заработала сигналка.

В результате обстрела произошло возгорание

— Было так громко, что в квартире аж все затрусилось. На улице у всех припаркованных машин сработала сигнализация. Мы очень испугались, — рассказала «КП» жительница Ленинского района Ирина.

Кулемзин добавил, что в результате обстрела Петровского района Донецка повреждено остекление многоквартирного дома по ул. Добровольского.

Напомним, что ранее украинские боевики обстреляли Калининский и Буденовские районы города с применением реактивной системы залпового огня «HIMARS». ПВО сбило ракеты, однако упавшие осколки повредили жилые дома

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