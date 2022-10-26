В СЦКК рассказали подробности о ракетном ударе ВСУ по Донецку 25 октября

Последствия обстрела Донецка 25 октября 2022 года. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт применения американской высокоскоростной противорадиолокационной ракеты HARM по Буденовскому району Донецка 25 октября.

По уточненным данным, пострадали четыре мирных жителя: женщины 1972 и 1981 г.р. и мужчины 1968, 1963 г.р.

Зафиксированы повреждения крыш, фасадов и остекления по адресам: ул. Оглоблина, 2 - МБДОУ «Ясли-сад № 123 г. Донецка»; ул. Арктики, 18 – административное здание МУП АГД «УК Буденновского района г. Донецка»; ул. Арктики, 26 - аптечный склад ООО ВТФ "Арника"; ул. Таганская, 14 - Свято-Сретенский храм; ул. Арктики, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 29, 39, 41, 43, 45 – многоквартирные жилые дома; ул. Арктики, 30 – частный жилой дом; ул. Оглоблина – продуктовый магазин «Лев»; ул. Оглоблина, 3, 4, 5, 7, 8, 8 «а» - многоквартирные жилые дома; ул. Таганская, 7 - многоквартирный жилой дом.

Последствия обстрела Донецка 25 октября 2022 года. Фото: СЦКК ДНР

«КП» сообщала, что вооруженные формирования Украины в очередной раз намеревались поразить объекты противовоздушной обороны Республики американской высокоскоростной противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM. Средства ПВО Республики сработали на опережение и сбили ракету, части которой упали в Буденновском районе Донецка.

Последствия обстрела Донецка 25 октября 2022 года. Фото: СЦКК ДНР

Это уже пятый случай применения ВСУ этого типа ракет по территории Республики.

Последствия обстрела Донецка 25 октября 2022 года. Фото: СЦКК ДНР

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