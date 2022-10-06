Передвижные выставки привезли в Донбасс

П. А. Столыпин и Министр Двора Барон В. Б. Фредерикс на Императорской яхте Штандарт. Рига июль 1910 г

С 26 октября по 31 декабря в культурно-досуговом центре Новоазовска будет работать выставка «Столыпин. Путь реформатора». С 27 октября по 31 декабря еще две выставки откроются - в Центре детского и юношеского творчества города Мариуполя «Карандашом, пером, кистью» и в Першотравневом центре культуры и досуга в поселке городского типа Мангуше «Нюрнбергский набат. Без срока давности».

Плакат. «Суд идёт!» Окно ТАСС № 19. Худ. В. Селиванов. Ленинград, сентябрь 1944 г.

Это первые музейные выставочные проекты Государственного центрального музея современной истории России, открывающиеся на юге Донецкой Народной Республики после освобождения Мариуполя. Вход на экспозиции будет бесплатным для всех категорий посетителей.

На выставке «Карандашом, пером, кистью» представлена советская графика 1920-1950-х годов из собрания музея. Это и сюжетные композиции, и яркие лубки, и пейзажи.

Ознакомиться с документами, письмами, фотографиями, принадлежавшими одному из выдающихся реформаторов России можно будет на планшетной выставке «Столыпин. Путь реформатора». Она приурочена к 160-летию со дня рождения Петра Аркадьевича.

Выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давности» рассказывает о главном судебном процессе ХХ века, в котором перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии.

«Очень важно сохранить артефакты»

Заместитель директора по развитию и внешним коммуникациям Музея современной истории России Никита Аникин рассказывает «Комсомолке» о том, что музей довольно давно взаимодействует с учреждениями культуры Донецкой Народной Республики.

- Впервые в Донецк по поручению руководства я приехал в 2017 году, мы делились методической литературой, обменивались информацией с коллегами, обсуждали проекты. После начала специальной военной операции мы продолжали работать, в том числе и по компонованию экспонатов, связанных с текущей ситуацией. Также мы параллельно обсуждали необходимость дать почувствовать людям на новых, освобожденных территориях, что мы их воспринимаем, как своих соотечественников и нас объединяет единое культурное пространство. Поэтому мы и договорились, что привезем выставки на юг Республики.

Архангельский Дмитрий Иванович (1885-1980). Памятник Н.М. Карамзину в Симбирске. 1925 г. Бумага, акварель

- Почему были выбраны именно эти три выставки?

- Подборка исходила из тех задач, которые мы перед собой ставили. Мы решили показать историческое единство Донбасса и России и отвлечь людей от боевых действий. Поэтому был выбран один из выставочных проектов – «Карандашом, пером и кистью». Это произведения живописи и графики советских авторов 20-50-х годов прошлого века. Там будут представлены репродукции великих авторов. Работы, в основном, посвящены созидательному труду, что близко индустриальному Донбассу. Мы хотим показать этим, что в ближайшее время наступит мир и задачи будут только по строительству и восстановлению.

- Как была выбрана выставка «Столыпин. Путь реформатора»?

- Фигура Столыпина одна из ключевых в истории России. Безусловно, это фигура исторического масштаба. Мы хотели сделать акцент, опять же, на единстве российской истории. Мы знаем, что последние восемь лет, а на самом деле больше, творилось на тех территориях, которые контролировал Киев, какая история там насаждалась, как демонизировалась Россия. Поэтому молодое поколение мало знает про такие ключевые фигуры. Столыпин тратил все свои силы на благо России, поэтому мы и решили привезти эту выставку.

- Актуальность выставки «Нюрнбергский набат. Без срока давности» очевидна.

- Да, исторические параллели, действительно, очевидны. Важно показать, особенно на территориях, где последние восемь лет Украина насаждала идеологию национализма и неонацизма, что суд над подобными преступниками состоялся однажды в истории и рано или поздно он состоится над теми, кто в течение восьми лет уничтожал и продолжает уничтожать народ Донбасса.

- Музейщики Донбасса и простые жители участвуют в пополнении фондов вашего музея?

- Мы очень тесно сотрудничаем с коллегами из Краеведческого музея в Донецке, с луганскими коллегами. Благо, что эти контакты мы нарабатывали еще до признания Республик. Очень важно сохранить артефакты на местах, чтобы показывать их подрастающему поколению Донбассу, но также важно чтобы это было и на федеральном уровне, чтобы люди видели и понимали все, как есть. В следующем году мы планируем большую выставку в Москве, посвященную новейшей истории Донбасса 20-го и начала 21-го веков, чтобы объяснить, напомнить, а кому-то и рассказать о регионе, рассказать об его истории. Рассчитываем, что донбасские коллеги нас поддержат.

П. А. Столыпин и Министр Двора Барон В. Б. Фредерикс на Императорской яхте Штандарт. Рига июль 1910 г

- Какие экспонаты будут выставлены?

- История творится на наших глазах. Сейчас практически все может стать историческим источником, свидетельством. Это и документы, артефакты, агитационные материалы референдума, который состоялся, знаменитые трамвайные билетики с агитацией и красивыми картинками, личные вещи военнослужащих, материалы с мест боев, осколки снарядов, трофеи, элементы техники. Многое нам передавали сами местные жители. Некоторые из этих материалов впоследствии могут стать не просто экспонатами, но и свидетельствами преступлений украинской армии на будущем процессе.

Кстати

Выставки на Донбасс повезет делегация сотрудников Музея современной истории России. В течение недели (с 24 по 30 октября) они будут вести музейный телеграмм-канал - https://t.me/sovrhistory.

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