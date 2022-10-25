Юных дипломатов из Луганска пригласили в Министерство иностранных дел РФ

Сегодня в Луганске на базе гимназии № 30 открылся клуб «Юных дипломатов». Фото: ЛИЦ

Сегодня в Луганске на базе гимназии № 30 открылся клуб «Юных дипломатов». Его участники будут изучать такие дисциплины, как психология общения, этикет, ораторское искусство, актерское мастерство, геополитика, история России и право. Об этом сообщили в Луганском информационном центре.

Закрепить полученные знания на практике юным дипломатам предложила официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая пообщалась с ребятами в онлайн-режиме. Сотрудник ведомства отметила, что многим дипломатам приходится постигать азы международных отношений из книг и учебников. Однако луганские школьники уже сейчас знают об этом больше, чем кто бы то ни было.

- Вы - те самые люди, которые творят международные отношения, вы - те самые граждане, о которых столько говорят и столько раз упоминают вас в международных отношениях… Вы эту часть, связанную с нынешними событиями международной повестки, знаете, как никто другой, - считает она.

Сегодня в Луганске на базе гимназии № 30 открылся клуб «Юных дипломатов». Фото: ЛИЦ

В ходе общения представитель МИД РФ пригласила участников клуба «Юные дипломаты» посетить российское внешнеполитическое ведомство для ознакомительной экскурсии или прохождения практики. По словам Марии Захаровой, это позволит учащимся соприкоснуться с российской внешней политикой в ее историческом контексте.

- Поэтому выбирайте день, выбирайте формы, и мы всегда подхватим ваши инициативы, - сказала она.

Отметим, что на церемонии открытия клуба «Юных дипломатов» побывали также глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, представитель МИД РФ в Красноярске Артем Захаров, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего и министр образования и науки Республики Иван Кусов.

Сегодня в Луганске на базе гимназии № 30 открылся клуб «Юных дипломатов». Фото: ЛИЦ

Открывшийся клуб стал одним из немногих подобных объединений в России. Его участникам будет оказана вся необходимая методическая поддержка. К работе клуба планируют привлечь представителей Московского государственного института международных отношений (МГИМО) и даже организовать поездку луганских школьников в этот вуз. Как раз тогда ребята и смогут побывать в российском МИДе. Плюс щедрое предложение от организаторов по интеграции в местную образовательную программу - лекции от известных дипломатов РФ.

Так что участие в клубе «Юные дипломаты» открывает перед учащимися действительно большие перспективы.

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