Культурный код

Спорт, образование, культура - все в новых регионах получает новый импульс к развитию. Конечно, не просто так. За всем этим стоит серьезная работа. На днях перспективы развития новых регионов обсуждались в Министерстве культуры России.

- Херсонская область активно проходит процесс интеграции в законодательство и основы работы Российской Федерации, - сказал на совещании и. о. министра культуры Херсонской области Александр Кузьменко. - И, несмотря на все сложности, мы стараемся перенимать опыт и как можно быстрее вливаться в единое культурное поле.

На совещании говорили о единой государственной политике в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия и кинематографии.

- Мы вместе придумали систему, когда федеральные музеи брали шефство над вашими музеями, организовывали гастроли ваших коллективов в других российских регионах, - отметила министр культуры России Ольга Любимова. - Мы вместе наметим планы не только на ближайший год, но и на обозримое будущее.

Сезон гастролей ведущих творческих коллективов страны на территории новых субъектов уже открыт. На 2023 год запланированы обменные гастроли театров, оркестров и хореографических коллективов в рамках федеральных программ «Мы - Россия» и «Всероссийские филармонические сезоны». Творческие коллективы новых территорий тоже готовы к поездкам.

- Присоединиться к гастролям готов и оркестр из Херсонской области, - сообщил Александр Кузьменко.

Это духовой оркестр, который собрал сам Александр Кузьменко. Сейчас его музыканты дарят яркие эмоции слушателям в Геническе, но, конечно, мечтают о поездках в другие регионы России. Конечно, одними гастролями дело не ограничится. Как и другие регионы, Херсонская область будет участвовать в федеральных программах, проектах и мероприятиях.