В Мариуполе восстанавливают Приазовский технический университет

- Желаю всем студентам творческих и научных дерзаний, прорывов и идей, - сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. - Мы уделяем большое внимание развитию высших учебных заведений. Ремонтируем и строим новые здания студенческих общежитий, учебных корпусов и лабораторий по всей стране. И, конечно, большое внимание уделяем восстановлению вузов в новых регионах.

В Мариуполе строители под контролем «Единого заказчика» приступили к восстановлению Приазовского технического университета. Масштабные работы предстоит провести на 63 000 кв. м.

К сентябрю планируется привести в порядок восемь учебных корпусов, Дворец спорта и здание студенческой столовой. Для этого необходимо заменить остекление, кровлю, внутренние коммуникации и восстановить фасады. Сейчас ведется демонтаж старых конструкций, параллельно идет разработка проектных технологических решений.

Сергей Вовченко.

- Я уже решил для себя, что буду менеджером на металлургии, - говорит будущий студент Сергей Вовченко. - Собираюсь поступать в Приазовский технический университет. Мой отец был начальником цеха на меткомбинате, много интересного рассказывал о том, как плавят металл, занимался научной работой, чтобы облегчить труд металлургов. Всегда говорил, что будущее - за металлургией. Я учитываю, что Петербургский политех и Приазовский государственный технический университет подписали договор о сотрудничестве, надеюсь там побывать.

КСТАТИ

О ремонтных работах в цифрах

«Единый заказчик» восстановил тепло более чем в 1300 объектах жилой недвижимости и социальной инфраструктуры на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.

Всего ремонтно-восстановительные работы ведутся более чем на 1800 объектах.

Завершены работы по восстановлению 34 объектов социального назначения. Еще более 160 объектов будет восстановлено до конца года.

Завершено строительство 11 новых многоквартирных жилых домов в Мариуполе. Свыше 30 новых домов будет построено в течение 2023 года.

К работам на самой большой стройке в стране привлечено более 900 единиц техники и свыше 30 тысяч строителей.