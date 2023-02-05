Вместе сделаем лучше

На электроподстанции Луганска установлен силовой трансформатор, доставленный из Республики Башкортостан.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ - ПЕРВОМАЙСКУ

Ударными темпами строительные бригады из Калужской области работают в подшефном Первомайске. Сейчас идет ремонт 10 многоквартирных домов, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны украинских боевиков.

Местные жители отмечают, что рабочие из региона-шефа добросовестно восстанавливают город. К тому же многие дома уже полностью восстановлены. Всего за неполный прошлый год работы по восстановлению были выполнены на 56 объектах инфраструктуры, жилого фонда и социальных объектах.

- На этот год планов очень много. Конкретно уже можно говорить, что в первой очереди запланирован ремонт еще 15 объектов жилого фонда и 3 соцобъектов. Также планируем продолжить работу по восстановлению инфраструктуры, а также автодорог на главных маршрутах движения городского общественного транспорта, - сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин.

РЕСПУБЛИКА КОМИ - РОВЕНЬКАМ

Глава Республики Коми Владимир Уйба проинспектировал ход строительства новой модульной станции скорой помощи в подшефном городе Ровеньки. Объект уже готов на восемьдесят процентов: возведено само здание и автомобильный бокс, подготовлена и площадка для летнего навеса, где машины скорой помощи будут нести дежурство.

- Современный объект соответствует всем санитарным нормам. Строительство планируют завершить 15 февраля, - сообщили в администрации Ровеньков.

Владимир Уйба не впервые приезжает в подшефный город, чтобы лично проконтролировать процесс строительства. В предыдущий визит он посетил десять объектов социальной сферы, на которых специалистами республики ведутся ремонтно-восстановительные работы. На многих объектах работы уже завершены.

Работы по установке окон и ремонту кровли в минувшем году были завершены в ровеньковской школе № 9 им. Л. Г. Шевцовой, в трех детских дошкольных учреждениях и центральной городской многопрофильной больнице, где заменено 320 окон. Это, безусловно, положительно скажется на тепловом режиме в здании.

Владимир Уйба рассказал о масштабных планах на 2023 - 2025 годы: завершение строительства модульной станции скорой медицинской помощи, ремонт дорог, реконструкция стадиона «Авангард».

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ - КРАСНОДОНУ

Специалисты из Тюменской области в рамках шефской помощи продолжают капитальный ремонт лечебных учреждений в Краснодоне.

На территории Краснодонской центральной городской многопрофильной больницы уже установлена и прошла свой тестовый запуск модульная котельная, которая будет отапливать все больничные корпуса и подсобные хозяйства. Работы, которые здесь выполняют тюменские специалисты, впечатляют, к тому же капитального ремонта учреждение не видело ни разу за время своего существования.

Наталья Назаренко.

- Наша больница была открыта в 1975 году. Она оказывает помощь населению Краснодона и Краснодонского района в круглосуточном режиме. С момента открытия капитальные ремонты больницы не проводились. Постоянно текла крыша, оконные блоки требовали замены, в обновлении нуждался фасад и сами помещения больницы, - рассказала «Комсомолке» временно исполняющая обязанности главного врача больницы Наталья Назаренко. - Капитальный ремонт основного корпуса, где располагаются стационарные отделения, здания поликлиники, пищеблока, прачечной, здания детского отделения, начали в июне прошлого года. Окончание ремонта планируется в мае этого года. Темпы впечатляют: установлена новая модульная котельная, которая будет отапливать все корпуса больницы, обеспечит нас горячим водоснабжением. Закончен ремонт крыши, облицовка фасадов, произведена замена всех коммуникаций, подрядчики приступили к отделочным работам. Пока больница на ремонте, стационарные отделения разместились в двухэтажных корпусах на территории больницы, на площадях структурного подразделения инфекционного отделения. Поликлиническая помощь оказывается в двух наших городских поликлиниках № 2 и № 3. Проведенный ремонт, конечно же, позволит улучшить условия пребывания пациентов в лечебном учреждении, улучшить условия для оказания медпомощи населению. Число врачебных кабинетов и вместимость больницы останутся прежними. В больнице будет установлено новое оборудование и мебель.

МОСКВА - ЛУГАНСКУ

Специалисты из Москвы проводят монтаж нового трансформатора на подстанции, питающей одну из котельных Луганска. Часть оборудования подстанции была повреждена украинскими боевиками в 2014 году.

- Для улучшения качества электроснабжения потребителей было принято решение заменить дефектное оборудование. Новый трансформатор был поставлен с завода, монтаж проводится представителями «Россетей» - компанией «Энергосетьстрой», - говорит начальник центральных городских электрических сетей государственного унитарного предприятия республики «Республиканская сетевая компания» Сергей Дорофеев.

Уже установлена основная часть оборудования: силовой трансформатор, навесное оборудование - расширительный бак и радиаторы охлаждения. В дальнейшем будет проводиться монтаж цепей вторичной коммутации для контроля и защиты.

- От подстанции запитаны десятки тысяч бытовых потребителей и объекты критической инфраструктуры - котельные и управления магистральных газопроводов. С установкой второго трансформатора будет обеспечено качественное энергоснабжение потребителей, - добавил Сергей Дорофеев.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ - АНТРАЦИТОВСКОМУ РАЙОНУ

Специалисты из Ставропольского края приступили к капитальному ремонту в антрацитовской основной школе № 1.

Специалисты из Ставропольского края приступили к выполнению капитального ремонта в антрацитовской основной школе № 1 - лицее имени Героя Советского Союза Олега Кошевого.

- Здание школы было построено в 1937 году, с тех времен оно не видело колоссальных работ, производимых сегодня. Восстановить очередной социально важный объект решили строители из города Невинномысска Ставропольского края, - сообщили в администрации Антрацитовского района.

Ранее специалисты из Ставрополья отремонтировали в учреждении кровлю и заменили окна.

- В планах на этот год - полная внутренняя и внешняя отделка здания, а также благоустройство территории школы, - говорит представитель фирмы-подрядчика «Стройком» Антон Рябченко. - В том числе планируется заменить системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электропроводку.

- С нетерпением ждем момента, когда можно будет увидеть обновленный лицей, посмотреть на то, что сделано. Уверены, что будем в восторге, ведь уже сейчас видим, как все делается, - говорит жительница Антрацитовского района Светлана Демченко.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник пообщался с делегацией из дагестанского Каспийска во главе с председателем Собрания депутатов города Абдулвахидом Джаватовым.

Стороны обсудили форматы дальнейшего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Договорились в ближайшее время выстроить четкую систему взаимодействия министерств и ведомств по самым разным вопросам.

«Жители братского Дагестана с первых дней спецоперации не только оказывают всестороннюю помощь народу Луганщины, но и в одном строю с нашими ребятами борются с киевским национализмом, - написал по итогам встречи в своем телеграм-канале Леонид Пасечник. - Поблагодарил Абдулвахида Джаватова и представителя правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулаха Исаева, а в их лице - весь народ Дагестана за помощь и поддержку ЛНР в борьбе с украинским неонацизмом, наградив орденами «За доблесть» I степени».