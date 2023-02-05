Гиена Европы опять точит зубы на восток

Церемония передачи южнокорейских гаубиц K9 военнослужащим Польши в Венгожеве.

Зрители, смотревшие в январе новостную программу польского телеканала TVP 1, испытали крайнее удивление. «Ну а теперь, как обычно, о погоде», - сказала в конце передачи миловидная крашеная блондинка. И за ее спиной возникла карта Польши с привычными метеорологическими обозначениями. Вот только польская территория выглядела необычно большой. Она простерлась далеко на восток - чуть ли не до Киева, поглотив пять западных областей Украины (между двумя мировыми войнами входивших в состав Польши), а заодно Закарпатье, Буковину и Житомир с Винницей. В центре композиции красовался Львов - судя по значкам, там, как и в Варшаве, было облачно.

Что это значило - грубый розыгрыш или намек на грядущие геополитические сдвиги, остается только гадать. Скорее - второе, потому что за изображение карты канал так и не извинился. Зато сделал нужное, с точки зрения польских властей, дело - помог психологически подготовить соотечественников к присоединению новых земель (в том числе и тех, которые исторически польскими никогда не являлись). Кстати, карты нынешних территорий Украины и Белоруссии, обозначенных как владения Польши, «украшают» наружные стены железнодорожных вагонов.

Собственно, планы возврата к временам Речи Посполитой давно не скрываются официальной Варшавой. Еще весной прошлого года глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обнародовал полученную из проверенных источников информацию: польские власти собираются воспользоваться начавшейся специальной военной операцией РФ, чтобы под предлогом защиты западноукраинских областей (своих бывших так называемых Восточных кресов) ввести туда свои войска, взять под контроль все стратегические объекты и через какое-то время организовать на оккупированных территориях референдумы, по итогам которых эти земли должны вернуться под суверенитет Польши.

Кто-то скажет: Киев никогда на такое не пойдет. Уже пошел! Варшава смогла уломать Зеленского дать согласие на избрание в местные органы власти и даже в суды польских граждан. С ведома киевских властей Польша разместит у себя резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины, что позволит получить доступ к сведениям государственной важности. А президент Польши Анджей Дуда все чаще в своих публичных выступлениях пробрасывает мысль о том, что скоро между Украиной (читай тем, что от нее останется) и Польшей не будет границ, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле».

На днях сотрудник Белого дома еще администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс на своем сайте заявил, что Польша может начать проведение масштабной мобилизации для подготовки к прямой оккупации Западной Украины.

«Есть признаки того, что мобилизация начинается с набора 200 000 резервистов. Является ли это защитой от нападения России или оккупацией западной части Украины, на которую все еще претендует Польша, в то время как Россия захватывает восточную половину, или отправкой в качестве подкрепления для Украины, неизвестно», - написал американский эксперт.

И не случайно именно Польша рвет и мечет, требуя от Германии начать срочные поставки для ВСУ танков «Леопард 2». Варшава даже готова сама, без разрешения Берлина, отправить на фронт роту находящихся сейчас в ее распоряжении немецких «Леопардов». Правда, чтобы обучить воевать на них украинцев, потребуется не один месяц. Но время не ждет - позиции ВСУ трещат по швам. Поэтому в Польше зазвучали предложения отправить на незалежную танки с польскими экипажами. И вот тут у шляхтичей что-то дрогнуло. Одно дело - бросать в бой украинских призывников, и другое - самим гореть в собственных танках. В прошлом выпуске мы уже писали, что 14 польских экипажей (а это как раз танковая рота) решили уволиться из армии, чтобы избежать напрасной гибели.

Кстати, Варшава, кипя ненавистью к России, уже успела вдрызг разругаться и с соседней Германией, требуя от нее выплаты репараций за ущерб во время Второй мировой войны аж на триллион евро! Гиена Европы, как прозвал некогда Польшу Уинстон Черчилль, - остается гиеной и в нынешние кризисные времена. Старается урвать для себя кусок пожирней. Но как бы за такую наглую жадность не пришлось бы Польше повторить свою печальную судьбу 1939 года. Не надо забывать историю! А тем более пытаться ее переписать!